Mateo Cassierra: "Ir al Mundial con la Selección Colombia es uno de mis más grandes sueños"

Previo al duelo contra Ecuador, correspondiente a la duodécima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, Mateo Cassierra charló en exclusiva con Gol Caracol, para revelar detalles de lo que ha sido su paso por la Selección Colombia.

Enfatizando en uno de sus más grandes deseos como futbolista profesional, el atacante de 27 años afirmó que tiene la ‘meta clara’ y día a día trabaja justamente para eso.

“Uno de mis sueños es poder estar en el Mundial con la Selección Colombia; es algo a corto plazo. Obviamente la Copa del Mundo está a muy poco tiempo y todo lo que se vaya dando”, indicó de entrada el actual futbolista del Zenit, de Rusia, quien goza de buen presente con goles, asistencias y lúcidas actuaciones.

Mateo Cassierra, delantero colombiano de 27 años. Foto: Getty Images.

Sumado a eso, Cassierra contó lo que fue debutar con el cuadro ‘tricolor’, además de anotar en el mismo partido; como de ‘película’: “Jugar en la Selección Colombia es lo máximo, yo lo viví en mi debut, en Valencia, contra Irak. En el momento en el que sonó el himno yo vi que todos los colombianos se pararon a cantar y creo que eso fue algo especial, porque no lo había vivido y estaba siempre cerca de jugar en las selecciones juveniles, no se me había dado, pero luego se dio la oportunidad de ir a la de mayores y creo que es lo máximo”.

Publicidad

¿Cómo recuerda aquella noche?

“Es un recuerdo que voy a tener grabado siempre porque en el debut pude marcar y fue un momento de mucha alegría. También estaba mi esposa, mi mamá, así que fue algo muy lindo”.

Publicidad

¿Cómo festejó su primer gol con la Selección Colombia?

“El haber anotado en mi primer partido con la Selección Colombia fue algo muy lindo, porque ya era un sueño estar en la lista de convocados, ya era otro sueño poder sumar algunos minutos y bueno, creo que todo se dio perfecto; pude marcar, se pudo ganar y es algo que no se puede describir con palabras porque fue muy especial”.

Mateo Cassierra en duelo contra Alemania, por duelo internacional. Foto: Getty Images.

¿Se siente mucha responsabilidad al jugar en la selección?

“Obviamente yo sé que en la posición de delantero siempre lo más importante es el gol. Yo lo viví en su momento cuando las cosas no salían bien, pero yo siempre trabajo con mucha humildad y muchas ganas; siempre estoy positivo, pensando que las cosas siempre van a mejorar. Lo principal para mí es seguir haciendo las cosas bien, todavía falta un tiempo para el Mundial y lo importante es seguir manteniendo el buen nivel en Zenit”.