“Mi mamá me preguntó: ‘¿Te agarraste con un jugador?’; duele tanta maldad”: Néstor Lorenzo

El argentino Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, fue amplió en su declaración de rechazo a algunas versiones que hicieron referencia a un presunto altercado entre él y el delantero Jhon Jáder Durán en el vestuario del partido contra el combinado ‘inca’ en la fecha 15 de la Eliminatoria Sudamericana.

El estratega, habló del tema en la rueda de prensa previa al compromiso en condición de visitante contra Argentina, programado para el martes 10 de junio en el estadio Monumental de Buenos Aires y válido por la jornada 16 de la competición.

En la comparecencia, el timonel lamentó los señalamientos, pues reveló que las afectaciones no solo fueron para él, sino para sus seres queridos, como su propia mamá, que le pidió explicaciones sobre lo ocurrido, según contó.

Néstor Lorenzo lamentó “tanta maldad” por versiones sobre la Selección Colombia

El entrenador comenzó repudiando los rumores, que catalogó de falsos y con segunda intención: “Las criticas duelen, sobre todo las cosas que inventaron. Lo que no entiendo es que haya gente que quiera hacerle daño al equipo, a la Selección. Hay una clara campaña de desprestigiar, más allá de que los resultados no fueron buenos porque yo no me escondo diciendo que jugamos bárbaro”.

Y agregó que en su plantel está lleno de armonía y lejos de tensiones: “El equipo está entero, el grupo está unido, lo pueden decir 40 (personas)”.

Fue así como incluso se atrevió a destapar un tema íntimo de su familia, que también resultó afectada por las versiones en cuestión:

“Mi mamá tiene 88 años y me pregunta: ‘¿Qué pasó, te agarraste con un jugador?’; duele que gente colombiana tenga tanta maldad. Me hizo mal eso”.

Al respecto, indicó que el mal ambiente que se querría crear se debe a los resultados, ya que acumuló 5 presentaciones sin triunfo en las Eliminatorias Sudamericanas: “Eso se ve porque ten ven sexto en la tabla, pero otro momento, a lo mejor, hubiera pasado desapercibido”.

Y cerró pidiendo respeto para él y sus dirigidos: “Que critiquen la parte del juego, que yo mismo la critico y tengo una autocrítica fuerte, los jugadores lo saben, a veces me enojo. Pero el grupo está unido, estamos bárbaros y vamos camino al Mundial”.

En partido contra la Selección Argentina tendrá su pitazo a las 7:00 de la noche, hora colombiana, y se podrá ver el directo por televisión a través del Canal Caracol y Ditu.

