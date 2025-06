'Ángel' le hizo el milagro a histórico colombiano que habían bajado del Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes se llevará a cabo entre el 14 de junio y el 13 de julio de 2025 con 36 escuadras y un sinnúmero de jugadores colombianos en los diferentes elencos participantes.

Sin embargo, uno de los hombres más veteranos y con amplio paso por la Selección Colombia había sido sacado del grupo de inscritos para la cita orbital, pese a no estar lesionado. Pero en su plantilla hubo nuevo de entrenador y la historia cambió.

Frank Fabra, inscrito por Miguel Ángel Russo en el Mundial de Clubes

El lateral antioqueño de 34 años de edad había sido excluido por el director técnico Mariano Herrón de la delegación de Boca Juniors de Argentina para la Copa del Mundo.

Sin embargo, el estratega fue removido de su cargo y en su lugar llegó el experimentado Miguel Ángel Russo, que de inmediato empezó a echar mano de Frank Fabra en las prácticas que tuvo y no dudó en subirlo al avión para Estados Unidos, sede del campeonato.

Boca Juniors. Foto: Boca Juniors.

Fabra, que adquirió la nacionalidad argentina para no ocupar plaza de extranjero, pertenece a la escuadra ‘xeneize’ desde 2016, década en la que ha sido capitán y referente.

No obstante, expulsiones en fases definitivas de recientes Copas Libertadores hicieron que perdiera el aprecio de la hinchada y que no volviera a tener minutos de juego, por lo que muchas veces no era considerado ni como suplente.

Pero Russo, que tomó las riendas de la plantilla presionado por la falta de resultados, no quiso dejar nada al azar y optó por llevar a Fabra, un hombre que ha ganado 9 títulos en Argentina y que con la Selección Colombia disputó 3 Eliminatorias Sudamericanas y 2 Copas América.

Ahora, el antioqueño se enfoca con sus compañeros para enfrentar con el conjunto ‘xeneize’ en el grupo C del Mundial al Benfica de Portugal (junio 16, en Miami), Bayern Múnich de Alemania (junio 20, en Miami) y Auckland City de Nueva Zelanda (junio 24, en Nasville).

El lateral ya está con el resto del equipo en suelo norteamericano preparando su presentación:

A copar Miami, Xeneizes 👊🇸🇪 pic.twitter.com/CvHlMMXrHz — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 9, 2025