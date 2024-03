"Miguel Borja se va nadando", en caso de una futura convocatoria a la Selección Colombia

Aún casi 48 horas después de conocerse la convocatoria de la Selección Colombia de mayores se sigue hablando de la ausencia de Miguel Borjapara los partidos frente a España y Rumania, del 22 y 26 de marzo próximos en la fecha FIFA. Ese fue uno de los temas tratados en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', este viernes.

Y así, hablaron con el empresario Juan Pablo Pachón, quien gestiona la carrera del cordobés y se refirió sobre el tema que ha causado polémica en nuestro país. "No sé qué suceda con la ausencia de Miguel de la Selección, pero él no es de rencores, asume las decisiones; seguro que si en algún momento lo llaman, él va nadando", dijo inicialmente el agente desde territorio europeo.

Sumado a eso, el agente del 'colibrí' confesó que la convocatoria sorprendió al delantero de River Plate, su entorno y todo el mundo: "Esto fue una sorpresa no solo para Miguel, sino que también para todos los colombianos. Borja estaba muy esperanzado en ir, fue una desilusión. Su sueño siempre ha sido estar en Colombia porque desde la época de Nacional, que pudo irse para China por una oferta enorme, él prefirió quedarse en Sudamérica, en ligas más competitivas, porque su sueño siempre fue ir a la Selección”.

*Otras declaraciones de Juan Pablo Pachón:

¿Cuáles fueron las palabras de Miguel Ángel Borja, tras la convocatoria?

“Yo creo que las sensaciones han sido mucho, igualmente Miguel Borja es un profesional de altísimo nivel y él entiende que estas decisiones son técnicas y como dice: 'estaré disponible para el momento en el que me callen, tengo que dedicarme a seguir jugando, haciendo goles que es por lo que me caracterizo y ojalá se me dé la oportunidad'”.

¿Miguel Borja ha tenido problemas en la interna de la Selección?

“Yo lo que puedo decir es que Miguel nunca ha tenido ningún problema con jugadores o entrenador, mucho menos con Néstor Lorenzo, es una persona respetuosa, por algo él fue convocado al Mundial de Rusia, por encima de Duván Zapata”.

¿Por qué cree que a Miguel Borja no lo convocaron?

“Ahora, creo yo, los técnicos ven la actualidad de los jugadores, podría ser que Borja será criticado por la prensa y el país entero por la no clasificación al Mundial pasado, pero si le preguntan a ‘Transfermarkt’ y ven la data de él, se dan cuenta que jugó menos de 400 minutos e hizo cuatro goles. El rendimiento de Miguel fue bueno entre minutos jugados y goles”.

“Que haya perdido un gol, creo que fue contra Perú, pero cuántos jugadores no perdieron goles en Eliminatorias. Desde Ospina hasta los delanteros, entonces no creo que por el hecho de no haber clasificado al Mundial pasado”.

¿Qué sensaciones le quedan a usted, como agente de Miguel Borja?

“Históricamente ningún goleador en Argentina quedó por fuera de la Selección: Juan Pablo Ángel, Falcao García, Teófilo Gutiérrez, pero esta es la primera vez que sucede, de igual manera, hay que respetar la decisión del técnico y seguir esperando”.