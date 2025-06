Néstor Lorenzo, ‘con los taches arriba’ ante pregunta punzante en Argentina: “Tuvimos agallas”

La Selección Colombia sacó un empate 1-1 contra Argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires, en la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas, y a pesar de no lograr la victoria, que estuvo tan cerca, el técnico Néstor Lorenzo se mostró conforme con el rendimiento de sus jugadores.

Pero en la conferencia al estratega argentino le hicieron una preguntaron sobre la actitud de la 'tricolor' en los minutos finales, que le terminó costando no llevarse el triunfo, por lo que se molestó y decidió responder de forma punzante.

"Agallas es una palabra jodida, ¿vos crees que cualquier rival viene y se le plantea a Argentina así como estos chicos, como jugaron los colombianos? Yo creo que tuvieron muchas. Es una cancha difícil, muy rápida, Argentina está muy mecanizada con movimientos espectaculares. Es un equipo difícil Argentina, muchachos, no es fácil tratar de jugarle como vino Colombia y le generó situaciones. Me hubiera gustado ganar y sellar la clasificación pero el partido fue bueno, pero los muchachos tuvieron muchas agallas", declaró Néstor Lorenzo ante ese cuestionamiento.

Acá más declaraciones de Néstor Lorenzo, tras Argentina 1-1 Colombia, por Eliminatorias Sudamericanas:

*El análisis del partido y el error en el gol

"El partido se dio como lo imaginábamos, con una Argentina que es protagonista, que tiene mucha posesión y movilidad, por eso tratamos de cerrar circuitos en mediocampo y salir rápido. El planteo nos dio resultado y con el gol y un par de situaciones más que tuvimos, pero bueno. Después en una jugada un poco confusa donde Lucumí queda tirado pidiendo asistencia llega el empate. Estoy muy conforme con la actuación del equipo y el resultado no es malo por el rival, que es el mejor equipo del mundo, pero tuve la sensación que nos llevábamos los 3 puntos, desgraciadamente no se dio".

*Lorenzo, conforme

"El ánimo estuvo siempre bien, por supuesto los dos empates en casa de pronto tuvimos una mala sensación, nos falto precisión, intensidad y faltaron muchos jugadores también, pero hoy con el rendimiento estoy conforme con lo que hicieron los muchachos. Hay que mirar hacia adelante".

*¿En qué posición jugó Luis Díaz?

"La idea de ponerlo por dentro y poner a Campaz y James por fuera era esa, que no hiciera tantos recorridos persiguiendo a los laterales, ellos tienen laterales que se vienen muchos, hizo un partidazo Lucho, el esfuerzo de todos fue enorme pero el de Lucho fue el mejor".

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, en un entrenamiento durante las Eliminatorias Sudamericanas AFP

*Con el Mundial en el horizonte

"La verdad que el año pasado no hubiera imaginado esperar a la última fecha, las cosas se dieron así, como las de hoy, este equipo mostró mucha categoría contra Brasil, Uruguay y Argentina, eso me deja conforme que está intacto y que Dios quiera que primero que hay que clasificar, pero haremos un gran Mundial".

*Las peleas en Argentina vs Colombia

"Son jugadores muy competitivos de ambos lados, a los argentinos no nos gusta perder ni a la bolita y fue un partido muy disputado, me gusta, se pone lindo pero de pronto hay que parar un poquito antes, el arbitro permitió cosas que no se debió permitir".

*El mensaje para la hinchada de la Selección Colombia

"Me hicieron hacer una publicidad donde yo decía algo que me hubiera gustado decirlo de cualquier manera, que estemos juntos, que nos unamos. En Barranquilla le dije a los jugadores que ustedes generaron que sean candidatos y deban ganar 4-0 los partidos, la eliminatoria es muy difícil. Entonces en Barranquilla cuando pasan 20 minutos y no hiciste un gol la gente se inquieta, no alienta, no digo a la gente de Barranquilla como tal, porque va gente de todo el país. En el rendimiento no lo considero justo, no podemos llorar pero los peores partidos que hemos jugado han sido empates. Lo que le digo a la gente es que tenga fe, que lo apoye, que aliente, el que alienta cuando va 2-0 alienta a cualquiera, hay que hacerlo hasta cuando va perdiendo".