Néstor Lorenzo, crítico con los árbitros del partido entre Selección Colombia y Uruguay

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo , aseguró este viernes que es "frustrante" caer de la forma en la que lo hizo su equipo frente a Uruguay.

"Lo que pasó en el final quiero verlo bien, pero es muy frustrante que te ganen así", enfatizó el director técnico argentino en conferencia de prensa.

Asimismo, se mostró molesto con la actuación de los árbitros y remarcó que cuando los jugadores se lesionan deben ser atendidos fuera del campo de juego. "Pasó dos o tres veces en cinco minutos", dijo Lorenzo.

Consultado por la suplencia de James Rodríguez, informó que el número 10 no estaba al cien por cien y que por ello prefirió guardarlo , aunque aseguró que luego el futbolista pidió sumar minutos.

Por otra parte, el entrenador destacó a Uruguay y a sus "jugadores de mucha categoría" así como también a sus "delanteros potentes".

"Uruguay tiene jugadores de mucha categoría que exigen. Los errores no se cometen de una manera inocente. Son errores forzados", dijo.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en el partido contra Uruguay, por Eliminatorias Sudamericanas AFP

Uruguay venció este viernes por 3-2 a Colombia en un encuentro marcado por un final increíble, en el que el visitante igualó las acciones en el cuarto minuto del tiempo añadido y en el que la Celeste se quedó con los tres puntos gracias a un tanto de Manuel Ugarte a los cien minutos.

Ahora, también habló de los árbitros y no ocultó su molestia. "No voy a entrar en ese tema. Lo que sí diré es que estamos en Sudamérica y desde que hicieron los goles, no se jugó más; los árbitros permitieron todo y eso me deprime un poco. Todos sabemos que un jugador, que se lesiona, debe ser atendido afuera del campo, urgente, si no amonestaron al otro, y eso pasó dos o tres veces", afirmó de entrada.

"Se gastaron casi cinco minutos en cada interrupción y ahí el árbitro debe tener autoridad, como hicieron con nosotros, en el caso de Johan Mojica, que salió y luego entró. Pero eso no pasó. Ahí uno se deprime un poco. En el segundo tiempo, se jugó fue a otro ritmo", sentenció.