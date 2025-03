Néstor Lorenzo: "Tengo dudas con decisiones arbitrales; hablen ustedes, a mí me sancionan"

La Selección Colombia terminó con amargura este jueves, después de haber sido derrotada por un marcador de 2-1 frente a su similar de Brasil, en la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Y luego del duro compromiso, el que se presentó en la rueda de prensa fue el entrenador Néstor Lorenzo, quien le dio un vistazo al compromiso, tuvo palabras de elogio y reconocimiento para sus jugadores y lo más relevante se presentó cuando alzó la voz para criticar al árbitro Alexis Herrera, a quien tildó de localista.

El argentino no se atrevió a decir mucho más que eso; ya que hizo hincapié en que podría ser sancionado en caso de irse de boca.

Acá las declaraciones de Néstor Lorenzo después de la derrota de Colombia, por 2-1 frente a Brasil:

Análisis del juego

"Hicimos un gran partido, un gol tempranero otra vez con un gran rival, la verdad que no es que entramos dormidos, sino que en una pelota filtrada cometimos un error, no era una jugada tan peligrosa, pero bueno, encontramos el equipo presionando y metimos a Brasil en su campo, merecimos más otra vez, pero bueno, esto es así".

El arbitraje de Herrera

"Me quedan muchas dudas con decisiones arbitrales, de las cuales no se pueden comentar, pero uno ve una especie de intención de cobrar faltas. Veía un brasileño tirado y cobraba. Eso lo tienen que hablar ustedes, porque a mí me sancionan".

Sus jugadores

"Felicitar a mis jugadores, estuvieron a la altura, vinieron a Brasil, compitieron al más alto nivel con jugadores extraordinarios, que están en los mejores equipos del mundo. Sin embargo, el equipo estuvo paras sacar un resultado".