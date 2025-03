¿Por qué Marino Hinestroza manda mensajes a los presos, en sus redes sociales?

Marino Hinestroza es el futbolista de moda en nuestro país, gracias a sus buenas actuaciones e importancia ganada en los recientes títulos de Nacional e igualmente porque se encuentra concentrado con la Selección Colombia de mayores, de cara a los partidos de Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 frente a Brasil y Paraguay, del 20 y 25 de marzo, respectivamente.

El vallecaucano, de 22 años, tiene una historia de vida llamativa, como quiera que se forjó en un sector vulnerable de la ciudad de Cali y vivió de cerca flagelos relacionados con la delincuencia, el consumo de drogas y la violencia.

Y es que el propio Hinestroza lo ha contado en varias de las entrevistas que ha concedido en el último tiempo, incluso con un problema cercano a su familia y que le toca las fibras. El hermano del atacante se encuentra recluido en la cárcel de Villahermosa y en el mes de diciembre de 2024 el futbolista posteó algunas fotos y mensajes desde el referido lugar.

"Él está en la cárcel de Villahermosa, en Cali. Lleva seis años y estamos luchando para que pueda tener su libertad y que aprenda de los errores, porque la vida da segundas oportunidades. Yo sé que él va a tener una segunda oportunidad", le contó hace un par de meses Hinestroza a Mauricio Molano, periodista de Gol Caracol.

Publicidad

Además de eso, agregó que "quiero agradecerle a los presos que me acogieron en el mes de diciembre, me acogieron de gran manera, fueron lindos conmigo. Me sentí muy bien y espero que algún día puedan tener su segunda oportunidad".

Además de eso confesó que su hermano le ha pedido que siga por la misma senda y que busque seguir en ascenso en su promisoria carrera deportiva.

Publicidad

Según el diario 'El Colombiano', el padre de Marino, Marino Hinestroza Advíncula, también estuvo encarcelado durante un par de años. "Fue arrestado en 2016, un golpe que lo marcó profundamente. Dos años después, su progenitor recuperó la libertad", se leyó.

Marino Hinestroza entrenando con la Selección Colombia. Foto: X de la Selección Colombia.

La confesión de Marino Hinestroza sobre su procedencia

El diario de la ciudad de Medellín también recordó unas palabras del futbolista estrella de Nacional. Así comentó recientemente que "pude ser uno de los más ladrones de mi barrio, pero me mantuve al margen de las drogas y la violencia. Hoy en día tengo varios amigos en la cárcel y otros que perdieron la vida".