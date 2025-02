Qué es la SheBelieves Cup, torneo con la Selección Colombia Femenina; sedes, rivales y TV

La Selección Colombia se concentró en Estados Unidos con lo mejor de su nómina para afrontar la SheBelieves Cup, certamen al que se va por invitación y que cada temporada es disputado por varios de los mejores combinados nacionales del momento.

En esta oportunidad, las ‘cafeteras’ fueron convidadas por primera vez para disputar este torneo, que será tomado por las tricolores como preparación para la Copa América que se llevará a cabo en Ecuador entre el 12 de julio y el 2 de agosto de 2025.

Además, el fogueo también será utilizado para tomar ritmo en la presente temporada, en la que el otro gran compromiso es el inicio en julio de las Eliminatorias Suramericanas para el Mundial de Brasil 2027.

¿Qué es la SheBelieves Cup?

Es un cuadrangular de fogueo de selecciones que desde 2016 se suele jugar cada año en Estados Unidos, con varios de los equipos más destacados del mundo.

Lleva 9 ediciones bajo el actual nombre y formato, siendo el país local el más veces campeón con 7 coronas, mientras que Francia e Inglaterra tienen de a una conquista.

Brasil y Argentina son las únicas escuadras suramericanas que lo han disputado, por lo que la aparición de Colombia es la principal novedad .

¿Rivales y sedes de la Selección Colombia en la SheBelieves Cup?

En el certamen, las ‘cafeteras’ deberá enfrentar a Estados Unidos, Japón y Australia los días 20, 23 y 26 de febrero, respectivamente.

Acá, el calendario completo:

Jueves 20 de febrero

⦁ 5:00 p. m.: Japón vs. Australia (Houston, Texas)

⦁ 8:00 p. m.: EE. UU. vs. Colombia (Houston, Texas)

Domingo 23 de febrero

⦁ 2:00 p. m.: Colombia vs. Japón (Glendale, Arizona)

⦁ 5:00 p. m.: EE. UU. vs. Australia (Glendale, Arizona)

Miércoles 26 de febrero

⦁ 7:30 p. m.: Colombia vs. Australia (San Diego, California)

⦁ 10:30 p. m.: EE. UU. vs. Japón (San Diego, California)

¿Dónde ver por TV los partidos de Colombia en la SheBelieves Cup?

⦁ Estados Unidos vs. Colombia

- HD2 de Caracol Televisión y Golcaracol.com

- Febrero 20, 8:00 p. m.

⦁ Colombia vs. Japón

- Señal abierta de Caracol Televisión

- Febrero 23, 2:00 p. m.

⦁ Colombia vs. Australia

- HD2 de Caracol Televisión y Golcaracol.com

- Febrero 26, 7:30 p. m.