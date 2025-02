¿Quién es Alexei Rojas, del Arsenal, el arquero titular de Colombia contra Brasil?

Alexei Rojas Fedorushchenko recibió el voto de confianza de César Torres para ser el portero titular contra Brasil por la quinta jornada del Sudamericano Sub-20 de Venezuela.

Este es el segundo proceso Sub-20, del que hace parte el golero, de 19 años, que nació en Basildon, Inglaterra. En 2023, Rojas fue citado por Héctor Cadenas para el Sudamericano de la categoría que se llevó a cabo en Colombia.

Así mismo, integró la lista de convocados de la ‘tricolor’ que participó del mundial Sub-20, que se disputó en 2023 en Argentina, en donde los ‘cafeteros’ llegaron a los cuartos de final cayendo con Italia.

Con nacionalidad rusa e inglesa, pero con corazón colombiano

Alexei Rojas Fedorushchenko durante un enfrentamiento de la Selección Colombia Sub-20. FCF.

Alexei Rojas nació el 28 de septiembre en 2005 en Inglaterra. Es hijo de padre colombiano y madre rusa. Actualmente, pertenece al Arsenal, al que llegó en 2022, y juega en la categoría Sub-21.

El portero se ha ido ganando su lugar en el conjunto inglés, con el que ya firmó contrato como profesional en 2024. De hecho, Rojas ya ha tenido la oportunidad de entrenar con el primer equipo. En octubre de 2024 fue convocado para el partido de Premier League, entre el Arsenal y Bournemouth, siendo el tercer arquero de Mikel Arteta.

En su momento, el joven guardameta charló en exclusiva con Gol Caracol, en el que tocó varios temas como su primera convocatoria con el primer equipo.

"Muy contento y agradecido por la oportunidad, generalmente esta es una oportunidad que pocos logran y para mí es un paso más para ir llegando más cerca al objetivo que tengo que ser el mejor arquero del mundo. Lo que me dijeron fue el jueves, estaba entrenando como hago normalmente y me dijeron "alístate mañana para viajar". Me puse contento, estaba entrenando bien las últimas semanas, esperando la oportunidad de estar convocado. Fue una gran experiencia estar tan cerca de un partido de Premier", dijo Alexei Rojas.

Alexei Rojas, jugador colombiano, firmó su primer contrato profesional con el Arsenal. Arsenal.

En cuanto a sus objetivos en su carrera deportiva, dijo: "Mi objetivo a largo plazo es ser el mejor arquero del mundo y a corto plazo es seguir ahí muy cerca del equipo, ser convocado lo más a menudo posible estar listo si me toca, es algo que lo voy a lograr, uno no sabe una lesión, una tarjeta roja y seguir aumentando mi nivel para dar el paso al fútbol profesional, salir en préstamo y consolidarme en un equipo profesional. Con Selección Colombia seguir siendo convocado para el Sudamericano de enero y clasificar al Mundial en Chile. Ya a mediano plazo ser un arquero de las grandes ligas en Europa, ojalá en la Premier que es la mejor del mundo, ser titular, ganar títulos con mi club y que todo eso me llevará a ser el mejor arquero del mundo".

Con la Sub-21 del Arsenal, Rojas Fedorushchenko ha disputado en la presente campaña seis partidos.