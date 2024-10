Alexei Rojas: “Quiero ser el mejor arquero del mundo y en Arsenal estoy con jugadores top”

Alexei Rojas Fedorushchenko , con apenas 19 años, se va ganando su lugar en uno de los clubes más grandes del mundo y de Inglaterra, como el Arsenal , donde ya firmó contrato como profesional en este 2024, viene entrenando con el primer equipo y el pasado sábado 19 de octubre fue convocado para el partido de Premier League, contra el Bournemouth, donde fue el tercer arquero.

Por eso, y ante su crecimiento como guardameta a nivel internacional, en Gol Caracol hablamos en exclusiva con el joven golero, quien desde suelo británico contó de su presente, de los acercamientos que ha tenido con la Selección Colombia, de su mentalidad por buscar ser el mejor y mucho más.

¡Acá la historia de Alexei Rojas Arsenal Fedorushchenko, arquero colombiano del Arsenal!

¿Cómo se siente con su presente en el Arsenal?

"Aquí en Inglaterra las cosas van bien, todos los días trabajando mucho, mejorando bastante, aprendiendo mucho, y aprovechando las oportunidades. Han sido buenos en estos últimos meses, he estado entrenando con el primer equipo todos los días, estando con ellos he mejorado bastante, estoy subiendo mucho mi nivel. Es un ambiente exigente, estoy con los mejores jugadores del mundo y hay que mejorar todos los días para sobrevivir".

¿Qué tal la experiencia tras ser convocado a partido de Premier League?

"Muy contento y agradecido por la oportunidad, generalmente esta es una oportunidad que pocos logran y para mí es un paso más para ir llegando más cerca al objetivo que tengo que es ser el mejor arquero del mundo. Lo que me dijeron fue el jueves, estaba entrenando como hago normalmente y me dijeron "alístate mañana para viajar". Me puse contento, estaba entrenando bien las últimas semanas, esperando la oportunidad de estar convocado. Fue una gran experiencia estar tan cerca de un partido de Premier".

¿Cuál es su historia en el fútbol para llegar al Arsenal?

"Yo empecé jugando fútbol con un equipo a los 4 años donde vivía al norte de Londres, todos los pelaos juegan, cualquiera se puede unir, no hay que ser bueno. Inicialmente uno empieza probando las posiciones. Nadie quiere ser el arquero, todos quieren marcar goles, ganándole el partido al equipo, sin embargo, cuando entré al arco, me sentí bien, firme y me gustó mucho srr arquero".

Alexei Rojas, guardameta colombiano del Arsenal, en calentamiento previo a un partido de la Carabao Cup Getty Images

¿Qué dicen de David Ospina de su paso por Arsenal?

"David es un gran portero, en la historia colombiana del fútbol es el más impactante para nuestro país, ha jugado tantos partidos con la selección, es el único arquero colombiano que ha jugado en la Premier League, lo que ha hecho es impresionante, lo admiro bastante. Soy muy fanático de él, trato de aprender de él. Aquí en el Arsenal hemos tenido buenos arqueros y David Ospina fue uno de esos que dejan un recuerdo de lo que es ser un arquero del Arsenal, una marca de lo que uno tiene que hacer en un club tan grande".

¿Cómo ha sido su cercanía con David Ospina y la Selección Colombia de mayores?

"Después del Mundial Sub-20, estaba en Bogotá antes de devolverme a Londres, David Ospina estaba recuperándose de una lesión y estaba en la sede de la FCF y yo me llevo muy bien con el utilero de la absoluta y me dijo que estaría, que si quería podía pasar a verlo. El profesor Alejandro Otamendi me pidió que me cambiara, me puse guantes, guayos y uniforme y salí a entrenar con David Ospina y Alejandro. Yo lo conocí cuando apenas tenía once años cuando él estaba en el Arsenal. Nos hablábamos a veces por teléfono, de vez en cuando me da consejos, hablamos de diferentes cosas de nuestra posición. Cuando estuvieron en Londres, en marzo, pasé por el hotel, estaban entrenando y pude compartir con todos, estar con el grupo, hablar con Alejandro Otamendi, con Néstor Lorenzo y lo importante es que ellos me conozcan y sé que están pendiente de mí. Ojalá pronto se me pueda dar la oportunidad de estar con la elección, pero para eso debo seguir trabajando y rindiendo bien para esa oportunidad por mérito".

¿Qué objetivos tiene Alexei Rojas?

"Mi objetivo a largo plazo es ser el mejor arquero del mundo y a corto plazo es seguir ahí alrededor del equipo, ser convocado lo más a menudo posible estar listo si me toca, es algo que lo voy a lograr, uno no sabe una lesión, una tarjeta roja y seguir aumentando mi nivel para dar el paso al fútbol profesional, salir en préstamo y consolidarme en un equipo profesional. Con Selección Colombia seguir siendo convocado para el Sudamericano de Enero y clasificar al Mundial en Chile. Ya a mediano plazo ser un arquero de las grandes ligas en Europa, ojalá en la Premier que es la mejor del mundo, ser titular, ganar títulos con mi club y que todo eso me llevará a ser el mejor arquero del mundo".

¿Alcanzó a conocer al ‘Dibu’ Martínez?

"No tuve la oportunidad, era muy 'pelao', aún así he aprendido bastante de lo que he visto de su carrera y su forma de ser. La importancia de la consistencia, de nunca rendirse, un arquero como él que llevaba muchos años, que no le daban continuidad, que lo mandaban en préstamo, así es muy fácil rendirse, sin embargo, él estuvo ahí todos los días, mejorando, aprovechando el tiempo que tenía y cuando se le dio la oportunidad, se lesionó Leno en Arsenal, aprovechó esos juegos y le fue súper bien, mucha gente quería que se quedara como titular, no sucedió a otro gran club como Aston Villa, ahora es campeón del mundo, guante de oro y eso demuestra que a veces solo necesita la oportunidad y tiene que estar listo".

¿Quién es su ídolo?

"Mi primer ídolo fue Peter Cech, cuando empecé como arquero, inicialmente miraba mucho al Chelsea por él. Tuve la oportunidad de conocerlo. El más reciente es David Ospina y ahora que tengo la oportunidad de trabajar a David Raya, es un gran arquero y aprendo de él, para mí es el mejor arquero del mundo".