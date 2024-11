¿Quién es Roberto Bruno, técnico campeón del Sudamericano con la Selección Colombia Sub-20?

Este domingo 3 de noviembre, la Selección Colombia femenina Sub-20 se coronó campeón del Campeonato Sudamericano 2024 de futsal, luego de vencer a Brasil en la gran final, en un partido que estuvo más que apretado, pues en el tiempo regular quedó 1-1, pero en los penales las colombianas se impusieron con un marcador de 6-5.

Uno de los grandes autores de este título es, sin dudas, Roberto Bruno, entrenador del combinado nacional que inició su camino en las selecciones de futsal desde el año 2011 y desde entonces se ha consagrado como un apasionado por esta disciplina.

Debido a la gran trascendencia que tiene su nombre, además de ya consagrarse con un título con la 'Tricolor', en Gol Caracol, le presentamos al 'Tico', como popularmente conocen al entrenador campeón del Sudamericano.

¡𝑪𝑨𝑴𝑷𝑬𝑬𝑬𝑬𝑶𝑵𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑺!!!!! 🏆



Nuestra 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗙𝗲𝗺𝗲𝗻𝗶𝗻𝗮 𝗦𝘂𝗯 𝟮𝟬 es la 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢𝗡𝗔 del CONMEBOL Sudamericano



Felicitaciones a nuestras 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮𝘀 𝘆 𝗖𝘂𝗲𝗿𝗽𝗼 𝗧𝗲́𝗰𝗻𝗶𝗰𝗼 👏👏👏👏#LaFemeninaNosUne 🇨🇴… pic.twitter.com/fvNoYAaPQg — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 3, 2024

¿Quién es Roberto Bruno?

Publicidad

Un apasionado por el deporte, aunque la contabilidad también ocupó en algún momento parte de su corazón, pues tiene el título de contador público. Desde hace mucho tiempo, viene teniendo experiencias con el futsal, pues también fue entrenador de Independiente Barranquilla en el 2011, equipo con el que consiguió el subcampeonato en aquel año.

Además de ello, ha sido asistente técnico de la Selección Colombia de Fútbol Sala, trabajando con Osmar Fonnegra. Sin embargo, el propio Bruno puede dar más detalles sobre quién es Roberto.

Publicidad

"Roberto Bruno es un barranquillero que se apasionó por el deporte desde muy niño. Mi historia con el fúttsal inició en el 2011 cuando empecé a dirigir en el torneo Argos que había en su momento. Creo que soy de los pocos entrenadores que se ha mantenido en ese proceso de clubes a nivel nacional, ese año fuimos subcampeones. A partir de ahí arrancó este viaje con las Selecciones Colombia cuando recibí el llamado a trabajar por parte del profesor Osmar Fonnegra", contó en una entrevista con la Federación Colombiana de Fútbol.

"En el ámbito personal, soy casado con una hermosa mujer y padre de dos niñas, además el hermano mayor de 5 hijos que tiene mi madre. Creo que he sido una persona que me he preparado mucho para poder afrontar estos retos, vivo apasionado de mi deporte y con mucha hambre de poder seguir estudiando y preparándome para ser cada vez mejor", agregó a su perfil personal.

Y aunque los resultados hace algunos años no lo acompañaban, Roberto siempre confió. "Debemos trabajar más y ajustar para aprovechar las oportunidades cuando se nos den. Hemos crecido mucho, pero es una realidad que en el deporte los procesos existen y debemos respetarlos", declaró, luego de perder una final contra Brasil en un Sudamericano, una nueva muestra de que el fútbol da siempre revanchas.