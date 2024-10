René Higuita: "Siempre se va a hablar de la altura, Colombia tiene una buena selección"

René Higuita es una voz autorizada para hablar de la Selección Colombia que el próximo juevestendrá un gran reto en El Alto, en Bolivia , para enfrentar a la 'verde' por las Eliminatorias Sudamericanas. El 'Loco' hizo hincapié que previo a un partido contra los del altiplano siempre se va a tocar el tema de la altura, pero que la 'tricolor' tiene con qué jugarle a los dirigidos por Óscar Villegas.

En charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el exgolero de la 'amarilla', afirmó que el plantel entrenado por Néstor Lorenzo ha ido mostrando un buen juego y a eso debe apostarle para quedarse con los tres puntos.

"Siempre se miran de las dos partes, lo bueno, lo malo, los triunfos y las derrotas; y más, por esta época cada vez que se va a Bolivia, siempre se va a hablar de la altura, como cada vez que se va a Barranquilla, ya vimos el partido contra Argentina, también se va a hablar del calor. Siempre se va a hablar, aquí lo que tenemos que empezar a hacer es fortalecer a estos muchachos que tienen una muy buena Selección, y que en Bolivia también se ha ganado", afirmó de entrada.

Luis Díaz entrenando con la Selección Colombia en Bolivia - Foto: FCF

Higuita también se refirió al tema del balón y el efecto que este cobra en la altura, pero para el otrora arquero, Colombia debe enfrentar este duelo como ha jugado los anteriores encuentros por las clasificatorias.

"Cuando se está preparado mentalmente no es raro que la pelota vaya a mucha más velocidad, no es raro hablar de altura, no es malo tampoco que el equipo rival también siente la altura, todos sienten la altura, entonces la idea es ir como siempre han ido a enfrentar a cada uno de estos partidos, viendo el equipo que se tiene y Colombia tiene muy buen equipo".

En medio de la charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', tuvo palabras hacia los actuales goleros de la 'amarilla' encabezados por Camilo Vargas . Para René Higuita el arco de la Selección Colombia está en buenas manos.

"Son nuestros referentes, decía Maturana en alguna oportunidad que nosotros con los arqueros podemos dormir tranquilos, ahora vienen los Marquinez pidiendo pista, el nivel de nuestro amigo Aldair (Quintana); Marmolejo, ojalá algún día le den la oportunidad. Estamos tranquilos, David (Ospina) que en cualquier momento puede volver y es un referente; estamos muy contentos", sostuvo.

Camilo Vargas, arquero de la Selección Colombia. OMAR VEGA/Getty Images via AFP

Por último se refirió a cómo fue ese primer encuentro en el proyecto de guardametas de la Federación Colombiana de Fútbol que se efectuó en la ciudad de Bogotá.

"Precisamente con el cuerpo técnico, con la Federación, con la FIFA, con Alejandro Otamendi, que es el preparador de la Selección, estamos mirando esos talentos de los equipos que tienen un poquito más de experiencia entre los 14-15 y 16 años con la idea de vincularlos de una vez a la Selección y se les va a hacer un seguimiento, se empezó ahorita en Bogotá, se va hacer en Medellín, Barranquilla y Cali, de ahí se sacará una pequeña lista para hacerle ese seguimiento. Muy contentos con el trabajo que está haciendo Lorenzo y contento con el apoyo que se está recibiendo para la juventud de los niñas y niños en el fútbol", concluyó.