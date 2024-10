Macnelly Torres se arrepintió de darle el ‘10’ a James Rodríguez, en la Selección Colombia

En la Selección Colombia son varios los jugadores de categoría y nivel que han vestido el mítico número 10 en su espalda, y algunos de los más recientes han sido James Rodríguez y Macnelly Torres , quien además compartieron mucho tiempo en la ‘tricolor’.

Por eso, el exfutbolista barranquillero contó una particular anécdota, cuando de hecho le cedió ese dorsal al actual mediocampista cucuteño, quien lo porta hasta la actualidad. Sin embargo, el atlanticense señaló que después se arrepintió de dárselo.

“James Rodríguez usaba la 10 y yo la 20, yo venía de mucho tiempo atrás y tengo una anécdota, como yo vengo de dos procesos anteriores, a él (James) José Pékerman lo quería mucho, lo mimaba mucho, cuando yo llegó a la era Pékerman el profe me llama, me cita a la habitación, no lo conocía y me habló y me dijo que me traía porque quiero esto de ti. Al final de la charla me dice, “te quiero pedir un favor muy especial, ¿le puedes dejar el numero 10 a James?”; recordó Macnelly Torres en una charla con el cantante Yeison Jiménez.

De inmediato, el barranquillero no dudó en darle una respuesta positiva al estratega argentino, aunque al final al pasar el tiempo había cambiado de opinión.

“Yo le dije, “hágale profe”. Eso me pasó porque resulta que hay jerarquías y cuando yo llego a la habitación, me tenían todo, ropa de presentación, tenis, y me pusieron un uniforme de entrenamiento con el número 10 y James tenía como dos partido escasamente en ese momento”, agregó.

Me pidió ese favor, yo en su momento no lo tomé mal, pero tengo que decir que con el paso de los años me arrepentí de ceder el numero

Sobre su arrepentimiento de darle el ‘10’ a James Rodríguez, Macnelly Torres señaló que “no fue por nada malo”, sino que sintió que debió hacerlo para mostrar su importancia en ese momento.

“No fue por nada malo, pero uno a veces debe sentar posición en algunos momentos, eso marca el rumbo de algunas cosas. Primera vez que lo hablo públicamente, abrí la puerta para que me dijeran que no voy al Mundial”, finalizó el exjugador barranquillero.

James Rodríguez y Macnelly Torres con la Selección Colombia - Foto: AFP

Más allá de esa anécdota, Macnelly Torres no dudó en tildar a James Rodríguez como el mejor jugador en la historia de Colombia y con quien tuvo el privilegio de compartir cancha, tanto en sus inicios en la 'tricolor', como cuando ya se consolidó.

“Para mí es el mejor, porque él tiene la combinación de ser no solamente ser el mejor futbolista, sino por la carrera que tuvo que pasó por los mejores equipos”, concluyó ‘Mac’.