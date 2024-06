Richard Ríos: "La Selección Colombia a lo que le está apuntando es a la Copa América"

En atención a medios, previo a lo que será el partido preparatorio rumbo a la Copa América contra Bolivia el próximo sábado 15 de junio, partido que podrá vivir por Gol Caracol y www.golcaracol.com, habló Richard Ríos, una de las grandes figuras de la Selección Colombia, quien brilló con un grandioso gol en lo que fue la goleada 5-1 a Estados Unidos, quien analizó el partido hecho y lo que se vendrá para el combinado nacional.

En primera instancia, hizo una retroalimentación de lo que fue el encuentro contra lo norteamericanos, eso sí, sin dejarse llevar pues, con los pies en la tierra, aseguró que hay muchas cosas por mejorar. "El balance fue que se hizo un buen trabajo colectivamente. Siempre se pueden mejorar cosas y siempre estamos viendo videos y el entrenador hablándonos. Independientemente de los goles, hay que mejorar algunas cosas y estamos ajustando todo para la Copa América, que es a lo que la Selección Colombia le está apuntando. Estos partidos nos preparan bastante y nos revelan las falencias que tenemos para ya estar definitivamente preparados para la Copa América", declaró el mediocampista, quien se ve confiado de una buena actuación en lo que será el torneo más grande a nivel selecciones del continente.

"Siempre se trata de hacer las cosas bien, estar a punto para lo que se nos pide. Gracias a Dios, entré e hice las cosas bien. Tal vez en algún momento no se me dé para hacer las cosas bien, pero siempre estoy preparado para hacer lo que mi entrenador me pide", agregó el jugador del Palmeiras, ya centrándose un poco más en su rendimiento individual.

Más declaraciones de Richard Ríos en rueda de prensa

¿Lo que hace acá en la Selección Colombia, es similar a lo que hace en Palmeiras?

"Lo que hago acá es similar a lo de Palmeiras. Las cosas también cambian porque los clubes que uno se encuentra allá no son lo mismo que las selecciones que uno se puede encontrar acá. Con los trabajos que se vienen haciendo en el club, ahora tenemos que entender lo que el entrenador nos pide que hagamos porque son ideas diferentes a lo que uno vive en el club. Tenemos que estar a punto para lo que se nos pide".

¿Qué es lo que más lo caracteriza a la hora de jugar?

"Creo que tengo la virtud de llegar desde atrás, ya sea para marcar o para atacar. Me resulta fácil hacer lo que ya tengo como característica. Siento que para mí es mucho más fácil ejecutarlo en el partido, pero también hago lo que me pide el entrenador. Tenemos muchos compañeros, muchos volantes con diferentes características, y cualquiera puede ejecutar las cosas de la mejor manera como lo pide el entrenador. Ahora tenemos que estar felices por tener un equipo tan fuerte".

¿Cuáles fueron los detalles que no le gustaron del partido contra Estados Unidos?

"Tal vez no es algo que no nos gustó, sino que son algunas cosas que tenemos que mejorar. No somos perfectos; no vamos a jugar 100 minutos al más alto nivel siempre. El terreno también influye y siempre tenemos que mejorar. Esto es lo bueno de los amistosos previos a la Copa América, ya que nos revelan lo que tenemos que mejorar".

¿Qué dijo su mamá del gol que le dedicó?

"Mi mamá, muy feliz, se puso a llorar. Estoy cumpliendo mi sueño y el de mi familia, y es muy gratificante para mí. Mi mamá tuvo la oportunidad de tener un gol de cumpleaños. Estoy muy feliz por lo que se logró en el partido. Desde el día anterior estuve pensando en que quería hacer un gol, ya que se acercaba una fecha importante para mi mamá y sería especial dedicarle un gol de cumpleaños. Cuando entro a la cancha, no pienso en eso, pienso en ayudar al equipo, pero se dio el momento de hacer el gol y ahora puedo dedicárselo a ella".