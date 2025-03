Selección Colombia celebra: 0-0 entre Bolivia y Uruguay; empate le dio empujón al Mundial

La Selección Colombia fue una de las beneficiadas con la igualdad entre Bolivia y Uruguay en El Alto, a 4.100 metros de altura sobre el nivel del mar y donde se abrió la jornada del martes 25 de marzo.

El elenco ‘cafetero’ llegaba a esta jornada con cierta preocupación por arrastrar 3 derrotas consecutivas contar con 19 puntos en la sexta casilla de la tabla de posiciones , la última que da acceso directo al Mundial, mientras que Bolivia lo hacía con 13 puntos en el séptimo lugar, el de repechaje.

En consecuencia, un triunfo boliviano dejaba al elenco andino con 16 puntos, a tan solo 3 de Colombia y acechando su posición.

Por eso era importante para los ‘cafeteros’ que Uruguay ganara o igualara en El Alto, para detener al cuadro verde y darle la tranquilidad a los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo de jugar con más tranquilidad frente a Paraguay en Barranquilla en el segundo turno de la fecha.

Entre tanto, la otra selección beneficiada fue la de Argentina, que matemáticamente quedó instalada en la Copa del Mundo de 2026 como la séptima que oficialmente consigue el tiquete detrás de Japón, Irán, Nueva Zelanda y las anfitrionas Canadá, México y Estados Unidos..

¿Cómo quedó la tabla de posiciones con el 0-0 entre Bolivia y Uruguay?

Con el primer partido de la jornada 14 disputado, así quedaron las Eliminatorias Sudamericanas:

1. Argentina: 28 puntos (clasificada al Mundial)

2. Ecuador: 22

3. Brasil: 21

4. Uruguay: 21

5. Paraguay: 20

6. Colombia: 19

7. Bolivia: 14

8. Venezuela: 12

9. Perú: 10

10. Chile: 9

El resto de la jornada seguirá a las 7 de la noche del martes 25 de marzo con los siguientes choques:

⦁ Colombia vs. Paraguay

⦁ Argentina vs. Brasil

⦁ Venezuela vs. Perú

⦁ Chile vs. Ecuador

En la próxima jornada doble, la Selección Colombia deberá recibir a Perú y visitar a Argentina, contiendas programadas para el jueves 5 y el martes 10 de junio, respectivamente.