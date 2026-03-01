Síguenos en:
🔴 Selección Colombia femenina vs. Canadá, EN VIVO; minuto a minuto de la She Believes Cup
EN VIVO

🔴 Selección Colombia femenina vs. Canadá, EN VIVO; minuto a minuto de la She Believes Cup

Empieza la participación de la Selección Colombia femenina en este prestigioso torneo, al que fue invitada y donde también están Estados Unidos y Argentina.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 1 de mar, 2026
Leicy Santos, Linda Caicedo, Carolina Arias y Jorelyn Carabalí fueron convocadas por la Selección Colombia femenina para la She Believes Cup
AFP
  • 12:28 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. CANADÁ
    🔴 VEA EN VIVO EL PARTIDO DE LA SHE BELIEVES CUP
    Banner MB Colombia vs. Canadá SheBelieves Cup 2026 Gol Caracol.jpg

  • 12:29 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. CANADÁ
    🔴 Convocatoria de la 'tricolor' para la She Believes Cup
    • ANA MARÍA GUZMÁN – Palmeiras (BRA)
    • CAROLINA ARIAS – América de Cali (COL)
    • CATALINA PÉREZ – Racing Club de Strasbourg Alsace (FRA)
    • DANIELA ARIAS – San Diego Wave F.C. (USA)
    • DANIELA CARACAS – R.C.D. Espanyol (ESP)
    • DANIELA MONTOYA – Gremio (BRA)
    • GABRIELA RODRÍGUEZ – Cruzeiro F.C. (BRA)
    • GISELA ROBLEDO – Corinthians (BRA)
    • GREICY LANDAZURY – Palmeiras (BRA)
    • ILANA IZQUIERDO – Tigres U.A.N.L. (MEX)
    • JORELYN CARABALÍ – Boston Legacy F.C. (USA)
    • KATHERINE TAPIA – Palmeiras (BRA)
    • LEICY SANTOS – Washington Spirit (USA)
    • LICED SERNA – Pumas (MEX)
    • LINDA CAICEDO – Real Madrid ESP
    • MANUELA PAVI – Toluca F.C. (MEX)
    • MANUELA VANEGAS – Brighton & Hove Albion F.C. (ENG)
    • MARCELA RESTREPO – C.F. Monterrey (MEX)
    • MARY JOSÉ ÁLVAREZ – Olympique de Marseille (FRA)
    • NATALIA GIRALDO – América de Cali (COL)
    • VALERIN LOBOA – Portland Thorns (USA)
    • WENDY BONILLA – Pumas (MEX)
    • YIRLEIDIS QUEJADA – C.F. Pachuca (MEX)
  • 12:27 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. CANADÁ
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲

    El portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos), la aplicación de DITU (https://ditutv.lat/descargar/) y el canal de YouTube de Gol Caracol (https://www.youtube.com/@golcaracol/streams) transmiten el encuentro.

  • 12:25 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. CANADÁ
    📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?

    La señal principal de Caracol Televisión transmite este juego, que empieza a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia).

  • 12:20 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. CANADÁ
    ✍️ Últimos partidos de las norteamericanas
    • Japón 1-0 Canadá
    • Japón 3-0 Canadá
    • Países Bajos 1-0 Canadá
    • Suiza 1-0 Canadá
    • Estados Unidos 3-0 Canadá
  • 12:19 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. CANADÁ
    ✍️ Últimos partidos del equipo 'cafetero'
    • Bolivia 1-1 Colombia
    • Ecuador 1-2 Colombia
    • Colombia 4-1 Perú
    • Colombia 4(4)-(5)4 Brasil
    • Argentina 0(4)-(5)0 Colombia
  • 12:10 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. CANADÁ
    🧐 ¿Cómo vienen las canadienses?

    El equipo norteamericano cayó 0-1 con Japón, el pasado 2 de diciembre de 2025, en un partido preparatorio.

  • 12:08 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. CANADÁ
    👀 ¿Cómo llega la 'tricolor'?

    El pasado 28 de noviembre de 2025, las dirigidas por Angelo Marsiglia empataron 1-1 con Bolivia, en condición de visitante, por la Liga de Naciones de la Conmebol.

  • 11:51 a. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. CANADÁ
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    Las puertas del estadio Geodis Park, en Nashville, Tennesse, se abren para este duelo.

  • 11:49 a. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. CANADÁ
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación del torneo, el balón rodará a las 2:00 p.m. (hora de Colombia).

  • 11:49 a. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. CANADÁ
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del partido de la She Believes Cup.

