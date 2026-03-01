🔴 Selección Colombia femenina vs. Canadá, EN VIVO; minuto a minuto de la She Believes Cup

- 12:28 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. CANADÁ🔴 VEA EN VIVO EL PARTIDO DE LA SHE BELIEVES CUP
- 12:29 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. CANADÁ🔴 Convocatoria de la 'tricolor' para la She Believes Cup
- ANA MARÍA GUZMÁN – Palmeiras (BRA)
- CAROLINA ARIAS – América de Cali (COL)
- CATALINA PÉREZ – Racing Club de Strasbourg Alsace (FRA)
- DANIELA ARIAS – San Diego Wave F.C. (USA)
- DANIELA CARACAS – R.C.D. Espanyol (ESP)
- DANIELA MONTOYA – Gremio (BRA)
- GABRIELA RODRÍGUEZ – Cruzeiro F.C. (BRA)
- GISELA ROBLEDO – Corinthians (BRA)
- GREICY LANDAZURY – Palmeiras (BRA)
- ILANA IZQUIERDO – Tigres U.A.N.L. (MEX)
- JORELYN CARABALÍ – Boston Legacy F.C. (USA)
- KATHERINE TAPIA – Palmeiras (BRA)
- LEICY SANTOS – Washington Spirit (USA)
- LICED SERNA – Pumas (MEX)
- LINDA CAICEDO – Real Madrid ESP
- MANUELA PAVI – Toluca F.C. (MEX)
- MANUELA VANEGAS – Brighton & Hove Albion F.C. (ENG)
- MARCELA RESTREPO – C.F. Monterrey (MEX)
- MARY JOSÉ ÁLVAREZ – Olympique de Marseille (FRA)
- NATALIA GIRALDO – América de Cali (COL)
- VALERIN LOBOA – Portland Thorns (USA)
- WENDY BONILLA – Pumas (MEX)
- YIRLEIDIS QUEJADA – C.F. Pachuca (MEX)
- 12:27 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. CANADÁ🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
El portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos), la aplicación de DITU (https://ditutv.lat/descargar/) y el canal de YouTube de Gol Caracol (https://www.youtube.com/@golcaracol/streams) transmiten el encuentro.
- 12:25 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. CANADÁ📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
La señal principal de Caracol Televisión transmite este juego, que empieza a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia).
- 12:20 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. CANADÁ✍️ Últimos partidos de las norteamericanas
- Japón 1-0 Canadá
- Japón 3-0 Canadá
- Países Bajos 1-0 Canadá
- Suiza 1-0 Canadá
- Estados Unidos 3-0 Canadá
- 12:19 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. CANADÁ✍️ Últimos partidos del equipo 'cafetero'
- Bolivia 1-1 Colombia
- Ecuador 1-2 Colombia
- Colombia 4-1 Perú
- Colombia 4(4)-(5)4 Brasil
- Argentina 0(4)-(5)0 Colombia
- 12:10 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. CANADÁ🧐 ¿Cómo vienen las canadienses?
El equipo norteamericano cayó 0-1 con Japón, el pasado 2 de diciembre de 2025, en un partido preparatorio.
- 12:08 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. CANADÁ👀 ¿Cómo llega la 'tricolor'?
El pasado 28 de noviembre de 2025, las dirigidas por Angelo Marsiglia empataron 1-1 con Bolivia, en condición de visitante, por la Liga de Naciones de la Conmebol.
- 11:51 a. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. CANADÁ🔎 ¿En qué estadio jugarán?
Las puertas del estadio Geodis Park, en Nashville, Tennesse, se abren para este duelo.
- 11:49 a. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. CANADÁ⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación del torneo, el balón rodará a las 2:00 p.m. (hora de Colombia).
- 11:49 a. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. CANADÁ👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del partido de la She Believes Cup.
Publicidad