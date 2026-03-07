Síguenos en:
Gol Caracol  / Selección Colombia  / 🔴Selección Colombia femenina vs. Estados Unidos, EN VIVO: minuto a minuto del juego por SheBelieves Cup
EN VIVO

🔴Selección Colombia femenina vs. Estados Unidos, EN VIVO: minuto a minuto del juego por SheBelieves Cup

La 'tricolor' tiene un gran reto en la última jornada de la SheBelieves Cup 2026, enfrentando a una de las mejores selecciones del mundo. ¡SIGA EN VIVO AQUÍ este compromiso!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 7 de mar, 2026
Fotos: AFP
REFRESCAR
  • 12:52 p. m.
    ⚽ ✔️ ¡Último enfrentamiento en la SheBelieves Cup!⚽ ✔️

    En la anterior edición, la del 2025, Estados Unidos venció 2-0 a las colombianas; dicho juego fue el 20 de febrero.

  • 12:45 p. m.
    🤔⚽¿Cómo está el historial entre colombianas y norteamericanas? 🤔⚽
    • Se han enfrentado en 14 ocasiones en la categoría de mayores, con un dominio histórico para las norteamericanas.
    • Un total de doce victorias para las cuatro veces campeonas del mundo y dos empates.
    • Estados Unidos ha logrado convertir en 43 oportunidades por las dos veces de Colombia.
  • 12:38 p. m.
    🟡🔵🔴 ¿Cómo le ha ido a la 'tricolor' en el torneo?🟡🔵🔴
    • Las dirigidas por Ángelo Marsiglia cayeron en su debut 4-1 frente a Canadá. Pese a que tuvieron dominio en la posesión del balón no fueron certeras en el último cuarto de cancha y fallaron en la pelota quieta en contra; vía por la que las canadienses 'liquidaron'.
    • Pero se recuperaron ante Argentina y ganaron 1-0 con una anotación de Linda Caicedo.
    Linda Caicedo, delantera de la Selección Colombia femenina, celebra su gol contra Argentina, por la She Belives Cup
  • 12:31 p. m.
    💪🏻🇺🇸 ¡El rendimiento de Estados Unidos en el certamen! 💪🏻🇺🇸

    Las estadounidenses dominan la tabla general en la SheBelieves Cup con seis puntos, producto de haberse impuesto a Argentina 2-0 en la primera fecha, y por el mismo marcador a Canadá.

    Selección Estados Unidos femenina en la SheBelieves Cup 2026.
  • 12:29 p. m.
    🤔⏱️ ¿A qué hora es el partido? 🤔⏱️
    • A las 3:30 de la tarde (hora de Colombia) rodará el balón en el Sports Illustrated Stadium Harrison, en New Jersey, para el duelo entre la 'tricolor' y el combinado de las 'barras y las estrellas'.
  • 12:27 p. m.
    👋🏻 ¡Bienvenidos!👋🏻

    👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y Estados Unidos por la última jornada de la SheBelieves Cup 2026.

