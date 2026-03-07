🔴Selección Colombia femenina vs. Estados Unidos, EN VIVO: minuto a minuto del juego por SheBelieves Cup

⚽ ✔️ ¡Último enfrentamiento en la SheBelieves Cup!⚽ ✔️
En la anterior edición, la del 2025, Estados Unidos venció 2-0 a las colombianas; dicho juego fue el 20 de febrero.
Las estadounidenses dominan la tabla general en la SheBelieves Cup con seis puntos, producto de haberse impuesto a Argentina 2-0 en la primera fecha, y por el mismo marcador a Canadá.
👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y Estados Unidos por la última jornada de la SheBelieves Cup 2026.
