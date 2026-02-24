Síguenos en:
Gol Caracol  / Selección Colombia  / 🔴 Selección Colombia Sub-17 vs. Brasil, EN VIVO: minuto a minuto del partido internacional de preparación
EN VIVO

🔴 Selección Colombia Sub-17 vs. Brasil, EN VIVO: minuto a minuto del partido internacional de preparación

Este martes, la Selección Colombia Sub-17 masculina tendrá un duelo de fogueo en la ciudad de Barranquilla frente a la 'canarinha'. ¡SIGA EN VIVO este compromiso AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 24 de feb, 2026
  • 06:43 p. m.
    👏🏻⚽ ¡Se viene el partido!👏🏻⚽

    Salen los protagonistas a la cancha, ya se viene Colombia vs. Brasil Sub-17.

  • 06:04 p. m.
    👏🏻🟡🔵🔴 ¡TITULAR confirmada de la 'tricolor! 👏🏻🟡🔵🔴

  • 05:55 p. m.
    ¡La lista de convocados de la Selección Colombia Sub-17 vs. Brasil!

    • Luigi Joel Ortiz Mañunga- Deportivo Cali
    • Gilberto Adrián Saavedra Garcés – Real Soacha Cundinamarca
    • Edwin Estrella De La Rosa – Belen La Nubia – Arco Zaragoza
    • John Mauricio Maturana Carabalí – Internacional De Palmira
    • Samuel Martínez Valencia – Atlético Nacional
    • Simón Alejandro Rojas Merchán – Atlético Nacional
    • José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional
    • Anderson Yair Murillo Mosquera – Deportivo Independiente Medellín
    • Eider Luis Carrillo Córdoba – Deportivo Independiente Medellín
    • Adrián Felipe Mosquera Bello – Deportivo Independiente Medellín
    • Matías Caicedo Sinisterra – Independiente Yumbo
    • Josseph Santhiago Mosquera Cardona – Deportivo Pereira
    • Jean Karlo Rojas Pérez – Alianza Valledupar
    • Jowell Alexis Carabalí García – Millonarios FC
    • Samuel Calvo Lobo – Fútbol Paz
    • Juan Felipe Castro Aponte – Idbdc Albinegro
    • Marlon Adrián Lucumí Caicedo – Boca Juniors
    • Luis Eduardo Maturana Moreno – Deportivo Independiente Medellín
    • Santiago Valencilla González – Deportivo Cali
    • Jhoseth Suarez Ferreira – C.D Estudiantil
    • Freyder Alexis Celis Vega – Millonarios FC
    • Álex Gómez – Red Bulls (Usa)
    • Gorka Abascal Martínez – Real Madrid F.C (Esp)
  • 05:36 p. m.
    🤔⏱️ ¿A qué hora es el partido? 🤔⏱️

    A las 6:30 de la tarde, de este martes, rodará el balón para el duelo de fogueo entre colombianos y brasileños. Se jugará en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla.

  • 05:35 p. m.
    👋🏻 ¡Bienvenidos!👋🏻

    👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del duelo de preparación entre Colombia y Brasil Sub-17. ¡No se lo pierda!

