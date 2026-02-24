🔴 Selección Colombia Sub-17 vs. Brasil, EN VIVO: minuto a minuto del partido internacional de preparación

👏🏻⚽ ¡Se viene el partido!👏🏻⚽
Salen los protagonistas a la cancha, ya se viene Colombia vs. Brasil Sub-17.
🚨𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) February 24, 2026
Así forma nuestra Selección Colombia Masculina Sub 17 para enfrentar a 🇧🇷 en el primer amistoso internacional que se jugará en la Sede Deportiva de la FCF en Barranquilla.#LaSeleNosUne 🇨🇴 pic.twitter.com/RwBYaifMWG
A las 6:30 de la tarde, de este martes, rodará el balón para el duelo de fogueo entre colombianos y brasileños. Se jugará en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla.
👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del duelo de preparación entre Colombia y Brasil Sub-17. ¡No se lo pierda!
