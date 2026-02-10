🔴Selección Colombia vs. Uruguay, EN VIVO: siga el minuto a minuto en Sudamericano femenino Sub-20

📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?🛜

El partido tendrá transmisión de la señal principal de Caracol Televisión, la app de Ditu y https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos. De igual manera, podrán seguir el minuto a minuto y las jugadas más importantes del encuentro en el portal web de Gol Caracol.