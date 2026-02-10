Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Gol Caracol  / Selección Colombia  / 🔴Selección Colombia vs. Uruguay, EN VIVO: siga el minuto a minuto en Sudamericano femenino Sub-20
EN VIVO

🔴Selección Colombia vs. Uruguay, EN VIVO: siga el minuto a minuto en Sudamericano femenino Sub-20

Este martes, la Selección Colombia femenina Sub-20 se medirá contra Uruguay en su tercer partido del torneo sudamericano. Su rival viene de ganar 1-0 frente a su similar de Chile.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 10 de feb, 2026
Comparta en:
Selección Colombia femenina Sub-20 vs. Selección de Uruguay
Selección Colombia femenina Sub-20 vs. Selección de Uruguay
Fotos: X/@FCFSeleccionCol y @AUFfemenino
REFRESCAR
  • 12:30 p. m. - Selección Colombia femenina Sub-20 vs. Selección de Uruguay
    🔴VEA EN VIVO EL PARTIDO COLOMBIA VS. URUGUAY
    Botón Colombia vs. Uruguay Sudamericano Femenino Sub-20 2026 Gol Caracol.jpg

    • Publicidad

  • 12:26 p. m. - Selección Colombia femenina Sub-20 vs. Selección de Uruguay
    📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?🛜

    El partido tendrá transmisión de la señal principal de Caracol Televisión, la app de Ditu y https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos. De igual manera, podrán seguir el minuto a minuto y las jugadas más importantes del encuentro en el portal web de Gol Caracol.

  • 12:20 p. m. - Selección Colombia femenina Sub-20 vs. Selección de Uruguay
    🕛¿A qué hora se jugará el partido?🕛

    El duelo entre colombianas y uruguayas iniciará a las 4:00 p.m. (hora de Colombia).

  • 12:19 p. m. - Selección Colombia femenina Sub-20 vs. Selección de Uruguay
    👋¡Bienvenidos!👋

    Hoy se enfrentarán la Selección Colombia femenina Sub-20 y la Selección de Uruguay.

Publicidad

Publicidad

Publicidad