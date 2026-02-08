Síguenos en:
Selección Colombia vs. Venezuela, EN VIVO: minuto a minuto del Sudamericano femenino Sub-20
EN VIVO

🔴 Selección Colombia vs. Venezuela, EN VIVO: minuto a minuto del Sudamericano femenino Sub-20

Por la tercera fecha del certamen y en su segunda salida, tras haber descansado en la primera jornada, la Selección Colombia buscará la tan anhelada victoria.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 8 de feb, 2026
La Selección Colombia empató 0-0 contra Chile, en su debut en el Sudamericano femenino Sub-20
Federación Colombiana de Fútbol
  • 03:48 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲

    Vea, EN VIVO, el partido por el portal de Gol Caracol: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

  • 03:48 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA
    📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?

    La señal principal de Caracol Televisión transmite este juego.

  • 03:47 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA
    ✍️ Resultados del grupo A del Sudamericano femenino Sub-20

    Fecha 1

    • Paraguay 4-0 Chile
    • Uruguay 0-2 Venezuela

    Fecha 2

    • Chile 0-0 Colombia
    • Uruguay 0-0 Paraguay
  • 03:43 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA
    🏆 Tabla de posiciones del grupo A

    1. Paraguay - 4 pts. (+4)
    2. Venezuela - 3 pts. (+2)
    3. Colombia - 1 pts. (0)
    4. Uruguay - 1 pts. (-2)
    5. Chile - 1 pts. (-4)

  • 03:43 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA
    🧐 ¿Cómo viene la 'vinotinto'?

    El equipo venezolano venció 2-0 a Uruguay, en la fecha 1, mientras que descansó en la segunda jornada.

  • 03:40 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA
    👀 ¿Cómo llega la 'tricolor'?

    Las dirigidas por Carlos Paniagua empataron 0-0 contra Chile, por la fecha 2, ya que descansaron en la primera jornada.

  • 03:39 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    Las puertas del estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay, se abren para este duelo.

  • 03:38 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de la Conmebol, el balón rodará a las 4:00 p.m.

  • 03:35 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del partido del Sudamericano femenino Sub-20.

