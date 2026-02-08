🔴 Selección Colombia vs. Venezuela, EN VIVO: minuto a minuto del Sudamericano femenino Sub-20

Vea, EN VIVO, el partido por el portal de Gol Caracol: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos
- 03:48 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
- 03:48 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
La señal principal de Caracol Televisión transmite este juego.
- 03:47 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA✍️ Resultados del grupo A del Sudamericano femenino Sub-20
Fecha 1
- Paraguay 4-0 Chile
- Uruguay 0-2 Venezuela
Fecha 2
- Chile 0-0 Colombia
- Uruguay 0-0 Paraguay
- 03:43 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA🏆 Tabla de posiciones del grupo A
1. Paraguay - 4 pts. (+4)
2. Venezuela - 3 pts. (+2)
3. Colombia - 1 pts. (0)
4. Uruguay - 1 pts. (-2)
5. Chile - 1 pts. (-4)
- 03:43 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA🧐 ¿Cómo viene la 'vinotinto'?
El equipo venezolano venció 2-0 a Uruguay, en la fecha 1, mientras que descansó en la segunda jornada.
- 03:40 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA👀 ¿Cómo llega la 'tricolor'?
Las dirigidas por Carlos Paniagua empataron 0-0 contra Chile, por la fecha 2, ya que descansaron en la primera jornada.
- 03:39 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA🔎 ¿En qué estadio jugarán?
Las puertas del estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay, se abren para este duelo.
- 03:38 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de la Conmebol, el balón rodará a las 4:00 p.m.
- 03:35 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del partido del Sudamericano femenino Sub-20.
