"En la Selección Colombia Sub-23 querían salvarse unos y eso en un equipo no puede pasar"

El Torneo Preolímpico en Venezuela está en su fase final, pero la Selección Colombia Sub-23 no logró llegar allí y todo tras una vergonzosa participación. El equipo entrenado por Héctor Cárdenas, quien tendría los días contados en su cargo según lo informó Fabio Poveda, en 'Blu Radio', no ganó ningún partido y tampoco anotó un gol. Ya han pasado días de este fracaso, pero aún las repercusiones siguen y en las últimas horas dio su opinión sobre el tema Harold Lozano.

En charla exclusiva con Gol Caracol, el exjugador de la Selección Colombia se refirió sobre la participación del plantel de la Sub-23 en tierras venezolanos y fue enfático en afirmar que un "total fracaso".

"Hay que ser claro y es un fracaso total. Indudablemente que ir a un certamen de estos y perder todos los partidos y no marcar gol; es un fracaso. Sabiendo que Colombia tenía un gran equipo, tenía muy buenos jugadores, que no logró la cohesión que se necesitaba. Habrá que replantearse sobre esto porque esto no puede pasar, porque hay buenos jugadores", manifestó a este portal el exfutbolista vallecaucano.

La Selección Colombia Sub-23 no ganó ningún compromiso en el Preolímpico 2024, que se juega en Venezuela. JUAN CARLOS HERNANDEZ/AFP

Para Lozano en este tipo de competencias no se puede llegar a improvisar. "Lo que yo siempre he dicho, hay que creer en los procesos, en los proyectos y tener convicción de que cuando se hagan esos certámenes se tiene que trabajar y no improvisar como tal, porque muchas veces, cuando se improvisa, es cuando se cometen tantos errores".

El otrora deportista, de 51 años, dio a conocer cuáles fueron esos errores que cometió la Selección Colombia Sub-23 para no lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de París-2024.

"Primero que todo el transmitir. Creo que el técnico tiene que transmitir mucho a los jugadores, tiene que convencerlos de lo que tienen y, al parecer, yo creo que no se dio por parte del técnico (Héctor Cárdenas). Siempre he dicho, hay una cabeza y la cabeza visible es la que tiene que propender para que este equipo, para que la selección funcione. Porque jugadores teníamos como tal, pero creo que el técnico no logró activar a estos jugadores como tenía que ser y jugar en pro de un equipo", expresó el vallecaucano.

Y sobre lo mismo, complementó Lozano: "Porque al final, no sé si ustedes vieron, en Colombia siempre vi muchas individualidades, que querían salvarse unos y todo eso; y un equipo es un colectivo, que cuando brilla el colectivo siempre las individualidades salen a relucir por sí solas. Y yo vi eso en algunos partidos, en Colombia había jugadores que se querían salvar y eso no puede pasar".

¿Cómo fueron los resultados de la Selección Colombia Sub-23 en el Preolímpico 2024?

Los dirigidos por Héctor Cárdenas perdieron 3-0 con Ecuador, 2-0 con Brasil, 1-0 con Venezuela y 2-0 con Bolivia. La 'tricolor' hizo parte del Grupo A del certamen.