Héctor Cárdenas: "Todo lo que nos ha sucedido sirve de aprendizaje para futuros procesos"

A pesar de que ya no hay posibilidades de clasificación en el Torneo Preolímpico , en la Selección Colombia Sub-23 no piensan en nada diferente a cerrar su participación con pie derecho, así como lo manifestó Héctor Cárdenas , en la previa del duelo contra Bolivia.

Luego de tres derrotas en línea, el cuadro ‘tricolor’ tiene la oportunidad este jueves 1 de febrero de sumar sus primeros tres puntos. No obstante, para eso primero deberán vencer a la siempre difícil Bolivia. Es por eso que, en charla con los medios de comunicación, el entrenador del combinado ‘cafetero’ tomó la palabra y fue contundente.

“Yo creo que siempre el aprendizaje va a ser significativo y más ante este tipo de situaciones donde ayudan a que no solamente los jugadores, sino que también nosotros como grupo de trabajo, para que nos sigamos replanteando de cara al futuro y siguientes procesos, sobre qué aspectos a tener en cuenta en el momento de llegar a este tipo de competencias, los hombres que llegan, los tiempos que se tienen de preparación y la parte de seguir fortaleciendo que de esta manera en lo psíquico al deportista también lo afecta”, indicó de entrada Héctor Cárdenas.

Además, el entrenador colombiano afirmó que se han intentado diferentes variantes tácticas, que espera puedan implementar en el partido: “Nosotros analizamos variantes de acuerdo a la estructura y el cómo podíamos llegar. Hemos utilizado esa media punto, pero son opciones que tenemos".

*Otras declaraciones de Héctor Cárdenas:

¿Jugarán en cancha sintética con Bolivia?

“Hasta donde tenemos entendido en la cancha donde se ha venido compitiendo y las condiciones del campo son naturales, a no ser que a última hora tenga algún cambio, pero hasta el momento estaba confirmada la cancha natural”.

¿Cómo analiza a esta Bolivia?

“Bolivia es un equipo desde esa organización defensiva muy fuerte, presiona muy bien el inicio de juego del rival, se acopla muy bien, busca sociedades desde la mitad de la cancha, hay que ser muy cautos en el inicio de juego nuestro. También el juego directo es de lo peligroso que tienen, debemos ser prudentes, para evitar que nos conviertan al inicio del juego”.

Las bajas a lo largo del certamen...

"Para mí eso no es algo desconocido, no es de ahora, es de otros momentos, pero hoy contamos con menos jugadores para la competencia, hemos perdido más jugadores entre partido y partido”.

Cristian Devenish...

“Cristian también salió de concentración, como ha ocurrido con los otros, ya son decisiones que no se pueden controlar, los clubes tienen también esa necesidad y nos toca a nosotros seguir con los que están acá”.