Teófilo Gutiérrez: "Al Mundial de Rusia no fui porque no me gustaron cosas en la Selección Colombia"

Teófilo Gutiérrez hoy en día brilla con la camiseta del Real Cartagena, escuadra que tiene como objetivo el ascenso a Primera División, pero mientras el barranquillero se alista para un nuevo compromiso con el elenco del 'Corralito de Piedra', en las últimas horas fue protagonista por unas palabras que tienen que ver con la Selección Colombia y del por qué no fue al Mundial de Rusia en el 2018.

De entrada, el del barrio La Chinita resaltó los motivos, por los que según él, no estuvo en la lista de convocados en esa época precedida por José Néstor Pékerman, asegurando que le exigieron hacer "unas cosas".

"Yo creo que no fui más que todo por problemas que no me gustaron dentro de la Selección y que algunos ya saben. Después eso se volvió una fiesta, cualquiera iba convocado. A mí cuando me dijeron: 'mira, si vas al Mundial de Rusia tienes que hacer esto... No me gusta que me impongan cosas. Yo tengo respeto por el grupo, por los compañeros, por el país y no voy a ir porque tenga que dar algo", expresó Gutiérrez Roncancio en charla con 'Directv'.

Teófilo Gutiérrez marcó dos goles frente a Uruguay en las Eliminatorias para el Mundial de Brasil Getty Images

Publicidad



Pero ahí no pararon las fuertes declaraciones por parte del número '29', que expresó que "después hubo cosas extras que se salieron de las manos".

¿Qué más dijo Teófilo Gutiérrez de su no llamado al Mundial de Rusia 2018?

"Cuando nosotros estuvimos hubo una familia. Nos reunimos los capitanes y ellos dijeron: 'aquí no importa si tu juegas en el Real Madrid u algún otro equipo, todos nos ponemos la misma camiseta con respeto y amor'. En ese momento fuimos una familia, nos respetamos, nos reíamos, si uno lloraba lo abrazábamos. Nos fuimos haciendo fuertes y eso nos llevó a construir algo muy bonito y que la gente disfrutó por muchos años, pero ya después hubo cosas extras que se salieron de las manos", precisó el exjugador de River Plate.

Publicidad

Recordemos que en aquel entonces, el popular 'Teo' militaba en el Junior de Barranquilla y conformaba una buena dupla de ataque con Yimmi Chará.

En la Copa del Mundo de Rusia 2018, la Selección Colombia llegó hasta los octavos de final y en dicha fase fue eliminada por Inglaterra en la tanda de penaltis.