"Vivió en el piso"; argentino despachó a Jhon Lucumí tras el gol de Argentina

Luego del empate de la Selección Colombia a un gol frente a Argentina por el juego de Eliminatorias; 'Cuti' Romero fue directo y rajó de Jhon Lucumí, tras la polémica que se armó luego de que la 'albiceleste' igualara la contienda sobre los últimos minutos del partido.

El defensor central del Bolonia de Italia estuvo tendido en el piso en la jugada previa al tanto de Thiago Almada, mientras que reclamaba una supuesta falta, pero el árbitro, el paraguayo Juan Gabriel Benítez, dejó continuar el juego para que posteriormente se diera la igualdad de los dueños de casa.

Finalizado el compromiso en el estadio Monumental, en Buenos Aires, 'Cuti' Romero atendió a los medios de comunicación y allí fue consultado por la jugada del gol y se refirió a Jhon Lucumí. Lo 'despachó'.

"Colombia es un gran rival, la verdad en Sudamérica y el mundo es una de las mejores selecciones, pero nada, ante la velocidad nos impusimos. Al final sacamos un punto, no queríamos, queríamos ganar pero al final lo importante es que no perdimos", dijo el jugador del Tottenham sobre el juego.

Pero volviendo al tema de Lucumí, Romero fue implacable: "Sinceramente, nadie lo vio, estaba tirado, casi todo el partido vivió en el piso y pasó desapercibido. Lo importante es que hicimos el gol y empatamos".

Lucumí se mostró autocrítico tras su error en el gol

"Creo que soy autocrítico conmigo mismo, intenté obviamente volver al juego lo más rápido posible: me pasa el balón por debajo de las piernas, quiero hace mucho más, pero obviamente no me dio. Peor es nada, como te digo, me pasó el balón por debajo de las piernas y debo corregirlo, para que así el equipo saque los tres puntos", dijo el defensor de la Selección Colombia.

Reacción de Luis Díaz sobre el empate frente a Argentina

"Tenemos rabia y frustración por el resultado, hicimos un partido casi excelente, excelente hubiera sido si lográbamos los tres puntos. Tenemos que seguir ganando mucha mentalidad porque pocos detalles se nos escapan los puntos", precisó el guajiro.

"Rescato lo que el grupo hizo. Teníamos que buscar el resultado, sabíamos que podíamos dar el golpe acá. Hay buenos jugadores y buen fútbol, cada jugador viene de ser campeón. Hay que seguir ganando en los pequeños detalles que creo que es lo más importante para mejorar en lo futbolístico", concluyó el autor del gol de la 'tricolor'.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Los dirigidos por Néstor Lorenzo afrentarán las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas en busca de asegurar el cupo al próximo Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

En ese orden de ideas, los últimos dos juegos serán frente a Bolivia (9 de septiembre) en el estadio Metropolitano de Barranquilla, y posteriormente visitará a Venezuela (14 de septiembre), aun sin hora confirmada para los dos partidos.