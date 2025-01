Señalamientos contra el Rayo Vallecano de Íñigo Pérez: "Lo que hicieron no ha estado bien"

Dos goles del franco-angoleño, Randy Nteka, en los minutos finales permitieron al Rayo Vallecano remontar el tanto inicial de Bryan Gil para el Girona e impulsarse en la clasificación, ya muy lejos del descenso y mirando cada vez más cerca Europa. Y es que el equipo que dirige Míchel sintió el calor de la afición vallecana durante todo el partido y eso fue clave.

El duelo comenzó marcado por dos nombres propios. Uno por la vuelta, una vez más, de Míchel a su 'casa', a Vallecas, siendo reconocido por la afición del 'Rayito', que también se acordó con una enorme pancarta del nigeriano, Wilfred Agbonavbare, guardameta del equipo madrileño entre 1990 y 1996 y fallecido el 27 de enero de 2015. Sin embargo, no todo fue 'color de rosa'.

Después de que culminó el encuentro, hubo declaraciones 'picantes'. Míchel habló de las pérdidas de tiempo y no ocultó su molestia. "No son los jugadores ni el cuerpo técnico. Son profesionales increíbles. Miran al rival con respeto y valores de intensidad. No ha habido malos rollos. El Rayo ha jugado bien", afirmó de entrada en rueda de prensa.

"Me encanta verlo con esa agresividad, porque me siento representando. Pero los últimos minutos no. No viene por parte del cuerpo técnico. Viene de más arriba. La imagen del Rayo Vallecano es top porque tiene valores, pero en los minutos finales no se ha jugado nada. El árbitro añadió más minutos, pero no se ha jugado", añadió el director técnico del Girona.

Íñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano - Foto: Aitor Alcalde Colomer/Getty Images

Por último, dijo que "es una pena porque el Rayo siempre mira hacia adelante y al final no ha estado bien. Creo que ese final no representa ni a los jugadores ni el cuerpo técnico". Respecto a esto, Iñigo Pérez respondió. "De lo que dice de la directiva, no puedo opinar. Hemos sido nosotros los que hemos perdido tiempo y no nos viene del todo bien. No es una pregunta para mí", dijo.

"Algo está claro y es que el jugador que finja tendrá que responder cómo actúa. Yo no me encuentro cómodo con esta situación. No me gusta que se pierda tiempo, que haya pérdida de tiempo para ir al VAR o por parte de los recogepelotas. En esos minutos no nos movemos bien. Nos han podido hacer dos goles mínimo. Como entrenador no me encuentro cómodo", sentenció.