Serbia vs. Inglaterra: hora y dónde ver el partido de la Eurocopa 2024

Continúan todas las emociones en la Eurocopa 2024, certamen que dio apertura con Alemania y Escocia. Pero el domingo 16 de junio, se enfrentará Serbia vs. Inglaterra a las 2:00 p.m. (hora colombiana).

Si hay una figura que tiene fecha de caducidad asegurada en la Eurocopa, esa no es otra que la de Toni Kroos, quien anunció su retiro del fútbol profesional tras la conclusión del campeonato. Pero hay otro nombre que pasa más desapercibido y que también podría cerrar una etapa. No es otro que el del seleccionador Gareth Southgate, quien anunció su salida de Inglaterra si no gana el torneo. Y, este domingo, el otro probable principio del fin, el del técnico británico, comenzará con su estreno ante Serbia en el Arena AufSchalke de Gelsenkirchen.

Southgate no ha conseguido el éxito que tanto anhelan en su país desde que Inglaterra ganó el Mundial de 1966. Lo ha rozado con la yema de los dedos en dos ocasiones. Sobre todo en la anterior Eurocopa, en la que perdió la final en Wembley contra Italia en la tanda de penaltis. También llegó lejos en el Mundial de Rusia 2018, pero en esa ocasión fue Croacia la que liquidó en semifinales a Inglaterra.

Hora y dónde ver EN VIVO Serbia vs. Inglaterra, por la Eurocopa 2024

Los serbios y los ingleses hacen parte del grupo C del máximo torneo de selecciones del 'viejo continente' y así las cosas cumplirán con la primera jornada. El compromiso se podrá ver EN VIVO, el domingo 16 de junio, a las 2:00 de la tarde, por la señal principal de ESPN y vía ONLINE por la plataforma digital Star +.

Inglaterra en la Eurocopa 2024. ADRIAN DENNIS/AFP

El Mundial de Catar 2022 supuso un paso hacía atrás de Southgate con una eliminación en cuartos de final. Y ahora, después de casi ocho años en el cargo (llegó en septiembre de 2016), es consciente de que o gana de una vez por todas o su etapa en Inglaterra habrá concluido: “Si no ganamos, probablemente ya no estaré aquí. Entonces, tal vez es mi última oportunidad. Creo que aproximadamente la mitad de los entrenadores nacionales se marchan después de un torneo; así es la naturaleza del fútbol internacional. Llevo aquí casi ocho años y ya estamos cerca”, dijo Southgate a Bild.

Por tanto, no hay dudas. Southgate, se marchará en caso de fracaso. Y en la Asociación Británica de Fútbol ya piensan en el futuro. Mark Bullingham. Director Ejecutivo de la federación británica, también habló antes del estreno de Inglaterra: “Nos sentaremos juntos después del torneo y hablaremos de todo. Cualquier organización, realmente tiene un plan de sucesión para sus empleados principales y nosotros no somos diferentes”, aseguró.

Y así están las cosas en el combinado británico, sin duda uno de los favoritos para ganar la Eurocopa. Hasta que no empiece a rodar la pelota, los despachos, de momento, hablan más que los futbolistas. Por eso, Inglaterra quiere empezar cuanto antes para centrarse en el fútbol, que es lo único realmente importante para fijar el objetivo de ganar algo después de una sequía de casi seis décadas.

Southgate tendrá a todos sus hombres disponibles para afrontar su estreno ante Serbia. Tiene la ligera duda de John Stones, con molestias durante casi toda la semana. Sin embargo, el central del Manchester City parece recuperado y, si no hay sorpresas, aparecerá en el once de Inglaterra, en el que nombres como Harry Kane, Phil Foden y, sobre todo Jude Bellingham, deben dar un paso adelante para erigirse como los líderes de una selección ganadora.

Harry Kane en el duelo contra Islandia, por partido preparatorio internacional. Foto: AFP.

Enfrente tendrán a uno de los equipos más combativos de toda la Eurocopa. Serbia, con su acalorada afición (ojo a los posibles enfrentamientos con los hinchas británicos antes del partido), también quiere estrenarse con una victoria. Ahora, dos años después de su paso testimonial por Catar, es un grupo más cohesionado, fuerte y experto.

Su seleccionador, Dragan Stojkovic, con todos sus jugadores disponibles y sin lesionados, tiene armas suficientes para hacer daño a cualquier rival. Jugadores como Mitrovic o Vlahovic son capaces de dar un susto a cualquiera. Y ese susto, que sería unas de las primeras sorpresas de la Eurocopa, se lo quieren dar a Inglaterra, que espera convencer a su seleccionador para seguir en el cargo con una victoria en el torneo que sería histórica.

Alineaciones probables:

Serbia: Vanja Milinkovic-Savic; Zivkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlocic, Kostic; Gudelj, Lukic; Sergej Milinkovic-Savic, Tadic y Mitrovic.

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; y Kane.

Árbitro: Daniele Orsato (Italia).

Estadio: Arena AufSchalke.

Hora: 2:00 p.m. (hora colombiana).