Sergio Ramos le pone presión a Franco Mastantuono, fichaje estrella del Real Madrid

El español Sergio Ramos, exdefensa del Real Madrid y actualmente en el Rayados de Monterrey mexicano, aseguró en referencia al argentino Franco Mastantuono, que el club blanco es "el mejor sitio para ver si uno se hace crack".

Ramos indicó en conferencia de prensa, antes del debut de Rayados en el Mundial de Clubes frente al Inter de Milán, que "es cierto, indudable, el talento que tiene el chaval" cuando se le cuestionó por el futbolista de River Plate que tras el torneo se incorporará al Real Madrid.

Franco Mastantuono con River Plate - Foto: AFP

"Sinceramente, no lo he seguido muy de cerca, pero sí me han hablado. Tengo muchos compañeros argentinos y es un fichaje que creo que ya se ha hecho oficial por parte del Real Madrid, que apunta muchísimas maneras", expuso.

"Le deseo lo mejor, sobre todo teniendo un futuro en el Real Madrid. Creo que es el mejor sitio realmente para ver si uno se hace crack o no", aseguró el excapitán del equipo madrileño.

Un posible cruce con el Real Madrid

James Rodríguez y Sergio Ramos, figuras de la Liga de México. Foto: Getty

A Ramos le invade la nostalgia pensar en que podría cruzarse en este torneo con el que fue el club de su vida, el Real Madrid.

"Siempre es favorito por todo, por el nivel que tiene y la mentalidad que poseen, que lleva muchos años implantada (...) es el mejor del mundo" y la llegada de Xabi Alonso como entrenador "será un refuerzo interesante que ayudará bastante en esta nueva etapa", apostilló.

"Hay una parte emotiva, sentimental y melancólica cuando se habla del Real Madrid en mi vida y, en ese sentido, pensar en una semi o cuartos cuando estamos todavía en una fase de grupos sería adelantarnos, pero los duelos siempre son bonitos cuando son reencuentros con antiguos compañeros", agregó.

Para Ramos, lo mejor sería no cruzarse con su antiguo club para ahorrarse un disgusto, "pero siempre es bonito medirse a compañeros que han sido prácticamente hermanos", admitió.

Sobre los cuatro meses que lleva con los rayados, ha puesto de relieve que México le ha tratado "extraordinariamente bien", y le han dado "un servicio único desde el cariño, desde la profesionalidad y desde el propio club".

El jugador español se enfrenta a esta nueva etapa "manteniendo la misma ilusión de cuando era joven, porque uno intenta mantener la motivación con esa ilusión".

"Al fútbol mexicano el talento le sobra. Yo creo que es cuestión de mentalidad, de costumbres, de cuidado, que poco a poco hay que empezar a profesionalizar, pero yo creo que el fútbol mexicano tiene también ese nivel de calidad y de talento que atesoran otras ligas como la Premier o la Liga española", dijo.