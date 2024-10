"Si el Manchester City resulta ser culpable, tendrán darme la Premier League a mí"

El siempre polémico ex entrenador del Real Madrid , José Mourinho , actual director técnico del Fenerbahçe de Turquía, aseguró que, si el Manchester City es culpable de las irregularidades financieras de las que se le acusan, tienen que pagarle el bonus por ganar la Premier League 2017-2018 y entregarle el título de campeón de la Premier League de ese año.

El portugués dirigió a aquel Manchester United que ganó la UEFA Europa League y que acabó el curso 2017-2018 en segunda posición de la Premier League, a 19 unidades del Manchester City, en lo que Mourinho ha considerado como uno de los grandes logros de su carrera, entendiendo el dominio total que tenía la escuadra dirigida por el español Josep 'Pep' Guardiola .

"Creo que aún tenemos una oportunidad de ganar la liga", dijo el preparador portugués este miércoles 23 de octubre en Estambul, Turquía en la previa del partido de la Europa League, precisamente contra su ex equipo, el Manchester United.

"Quizás sancionen al Manchester City con la pérdida de puntos y ganemos esa liga. Entonces tendrán que pagarme un bonus y darme la medalla", añadió 'The Special One', como se le conoce a José Mourinho.

José Mourinho, entrenador portugués Foto: AFP

Sobre la situación actual del Manchester United, que ha comenzado la temporada con once puntos de 24 posibles y sin ganar ninguno de sus dos partidos en Europa, firmando un inicio de campaña para el olvido de la mano del holandés Erik Ten Hag, Mourinho dijo que no piensa en ello y que les ha deseado lo mejor desde que fuera despedido en 2018.

"Me fui sin rencor y les deseo lo mejor. Si las cosas no están yendo genial, no es algo que me haga feliz, pero ni tengo tiempo ni tiene sentido para mí estar pensando en lo que pasó y en lo que pasa allí", añadió.