🔴Sporting vs. Torreense, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final de Copa de Portugal con Luis Javier Suárez

⚽💪🏻¡COMENZÓ el partido! ⚽💪🏻
Rodó el balón para la final de la Copa de Portugal.
Rodó el balón para la final de la Copa de Portugal.
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Tanto Sporting Lisboa como Torreense.
📋 O 𝗫𝗜 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 dos Leões para a Final da Taça de Portugal 🏆 #SCPSCUT pic.twitter.com/RNrSO25une— Sporting CP (@SportingCP) May 24, 2026
Sejam bem-vindos de novo ao Estádio Nacional do Jamor 🤩 #SCPSCUT pic.twitter.com/1ZA9DAlg8S— Sporting CP (@SportingCP) May 24, 2026
A las 11:15 de la mañana, en horario de Colombia, rodará el balón para el duelo entre Sporting Lisboa y Torreense.
👋🏻Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso por la final de la Copa de Portugal.
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