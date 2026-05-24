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Gol Caracol  / 🔴Sporting vs. Torreense, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final de Copa de Portugal con Luis Javier Suárez
EN VIVO

🔴Sporting vs. Torreense, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final de Copa de Portugal con Luis Javier Suárez

Este domingo, el Sporting Lisboa, que tiene como gran figura a Luis Javier Suárez, buscará revalidar el título de la Copa de Portugal contra el sorpresivo Torreense. ¡SÍGALO EN VIVO AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 24 de may, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero de Sporting Lisboa.
REFRESCAR
  • 11:21 a. m.
    ⚽💪🏻¡COMENZÓ el partido! ⚽💪🏻

    Rodó el balón para la final de la Copa de Portugal.

    • Publicidad

  • 11:11 a. m.
    ☑️🏟️¡SALEN los equipos a la cancha!☑️🏟️

    Tanto Sporting Lisboa como Torreense.

  • 10:41 a. m. - ☑️⚽¡TITULARES CONFIRMADAS!☑️⚽
    💪🏻🟢🦁¡EL XI del Sporting Lisboa!💪🏻🟢🦁

  • 10:39 a. m.
    💪🏻🦁🟢¡La hinchada de los 'leones', lista! 💪🏻🦁🟢

  • 10:35 a. m.
    🤩🏟️¡Así luce el escenario para HOY! 🤩🏟️

  • 10:22 a. m.
    🤔⏱️ ¿A qué hora es el partido?⏱️🤔

    A las 11:15 de la mañana, en horario de Colombia, rodará el balón para el duelo entre Sporting Lisboa y Torreense.

  • 10:20 a. m.
    👋🏻¡Bienvenidos!👋🏻

    👋🏻Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso por la final de la Copa de Portugal.

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