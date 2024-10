Supuesto video de Messi no era para la COP 16 Colombia; ministra dijo por qué lo publicó

La COP 16 se viene llevando a cabo en Cali, Colombia, con participación de representantes procedentes de más de 190 países y un gran despliegue mediático, que ha servido para realzar el nombre del país a nivel internacional.

Este certamen es de tanta importancia que el pasado martes 29 de octubre hubo revuelo por una aparente grabación que Lionel Messi habría enviado a la capital del Valle del Cauca, con palabras de apoyo al evento.

La pieza audiovisual fue publicada por Susana Muhamad, ministra de Ambiente, que así mostró su orgullo: “Una de las grandes estrellas del fútbol, Lionel Messi, no fue ajeno al llamado y en este video nos muestra su apoyo a la gran coalición mundial que lanzamos hoy en la COP 16 Colombia”.

La Paz con la Naturaleza llega a todos los rincones del mundo. Una de las grandes estrellas del fútbol, Lionel Messi (@leomessisite), no fue ajeno al llamado y en este video nos muestra su apoyo a la gran coalición mundial que lanzamos hoy en la #COP16Colombia.



Si tú también… pic.twitter.com/o2ZJrDGa4J — Susana Muhamad (@susanamuhamad) October 29, 2024

Sin embargo, varias inconsistencias en el video llevaron a concluir que este no era real, pues no había nitidez y la voz del jugador no coincidía con la imagen. Además, se supo que esta pieza en realidad era para la COP 28, efectuada en Emiratos Árabes en 2023.

Al respecto, el periodista Néstor Morales señaló en el programa radial ‘Mañanas Blu’, de Blu Radio, que se trataba de “un remiendo mal hecho” con “ la edición un poquito chambona”.

En consecuencia, el Ministerio de Ambiente, así como la propia ministra admitieron que la filmación no era real y señalaron a la fundación Join the Planet de haberla suministrado.

Video de Messi no para la COP 16 no era real; ministra explicó

El Ministerio de Ambiente emitió un comunicado dando su versión y aclarando que se trataba de una grabación manipulada: “La fundación Join the Planet nos dice que Messi es un embajador y que ellos utilizan el video siempre para promocionar sus eventos. Usan el mismo video y le cambian los cierres. La voz de cierre, dicen, es una nota de voz que mandó directamente Messi”.

Además, la cartera indicó que no hubo verificación y que por eso la grabación se difundió: “Nos mandaron el video, nosotros nos emocionamos mucho y lo publicamos, confiamos y tuvimos muy buena fe en ellos. No sabíamos que el video era de la COP 28”.

A su vez, la ministra corroboró lo sucedido: “Este video que nos compartió Join the Planet es utilizado por ellos en varias de sus campañas. Para la COP, le incluyeron al final la voz de Messi”.

Y trató de bajarle la temperatura a la polémica: “No vemos acto de mala fe por parte de Join the Planet, pues Messi es uno de sus embajadores y esta fundación trabaja por la sostenibilidad y el reciclaje”.

Este video que nos compartió @Join_thePlanet es utilizado por ellos en varias de sus campañas. Para la COP, le incluyeron al final la voz de Messi y el logo de la flor, como apoyo al mensaje de paz con la naturaleza, propósito que nos une a todos.



No vemos acto de mala fe por… https://t.co/Qn7xsoFzfs — Susana Muhamad (@susanamuhamad) October 30, 2024

No obstante, María Camila Roa, enviada especial de Blu Radio a la COP 16, dijo en ‘Mañanas Blu’ que en los pasillos del evento “cobra fuerza la versión de que sería un video hecho con inteligencia artificial”.