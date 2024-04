Tabla de posiciones de la Premier League: así quedó Liverpool, tras victoria 3-1 sobre Fulham

Liverpool no se da por vencido. Después de la dolorosa eliminación de la Europa League, había que levantar cabeza. Y es que aún está en la pelea por el título de la liga inglesa. Así las cosas, este domingo 21 de abril, salió con toda, en busca de la anhelada victoria contra Fulham y lo consiguió. Esto causó cambios en la tabla de posiciones de la Premier League.

Manchester City, uno de los contendientes con los que los 'reds' luchan por el campeonato, no jugó este fin de semana, ya que disputó la semifinal de la FA Cup. Allí, los dirigidos por Pep Guardiola vencieron a Chelsea y lo eliminaron. Razón por la que se deberá aguardar a que los 'cityzens' salten a la cancha el jueves 25 de abril, frente a Brighton, por la liga local.

Por otro lado, Arsenal, el tercero en la discorida, hizo la tarea. El pasado sábado 20 de abril, derrotó 2-0 a Wolves, con un gol de Leandro Trossard y otro de Martin Ødegaard. De esa manera, el equipo de Jurgen Klopp no tenía otra alternativa que sumar los tres puntos para no perderle pisada a sus oponentes, que, hasta ahora, no han aflojado y siguen firmes.

Fue así como, en el estadio Craven Cottage, Liverpool venció 1-3 a Fulham, de la mano de Trent Alexander-Arnold, Diogo Jota y Ryan Gravenberch, mientras que Timothy Castagne descontó para el conjunto local. Esto le permitió llegar a los 74 puntos y una diferencia de gol de +43, ubicándose segundo en la tabla de posiciones de la Premier League 2023/2024.

Liverpool, delantero colombiano, en acción de juego del Liverpool contra Fulham, por la Premier League

Tabla de posiciones de la Premier League, tras Fulham 1-3 Liverpool

Resultados de la fecha 34 de la Premier League 2023/2024



Luton 1-5 Brentford

Sheffiled United 1-4 Burnley

Wolves 0-2 Arsenal

Everton 2-0 Nottingham Forest

Crystal Palace 5-2 West Ham

Aston Villa 3-1 Bournemouth

Fulham 1-3 Liverpool

¿Qué partidos le quedan a Liverpool?



Everton.

West Ham.

Tottenham.

Aston Villa.

Wolves.