DT de Liverpool, de Luis Díaz, y una queja similar a las que se dan en el fútbol colombiano

"Este horario no es un problema porque entrenamos a la misma hora, pero lo que tendría que pensar la Premier es que si juegas en la 'Champions League' un miércoles por la noche y luego otra vez el sábado a las 12:30 puede ser una desventaja en cuanto a las lesiones", dijo este viernes Arne Slot, el DT de Luis Díaz en Liverpool, en rueda de prensa.

"Lo que es muy bueno en Holanda es que estoy seguro al 99 % de que los equipos que juegan en la 'Champions League' no vienen de jugar un domingo. Tienen tiempo extra para prepararse para Europa y eso es algo que no es común aquí en Inglaterra", agregó el neerlandés.

Este horario, en el que el Liverpool jugaba con frecencia, fue criticado por Klopp en su etapa en Anfield y lo calificó como "crimen", además de enzarzarse con un periodista que hizo una broma con ello al referirse como su "horario preferido".

Las quejas de Slot han sido amplificadas por la lesión muscular que sufrió hace dos semanas su portero Alisson Becker y que tendrá al brasileño fuera de los terrenos de juego hasta después del próximo parón internacional en noviembre.

Arne Slot, director técnico de Liverpool, en medio del partido contra AC Milan, en Champions League AFP

Acá más declaraciones de Arne Slot, técnico del Liverpool sobre el duro calendario de los futbolistas:

*Las lesiones musculares

“Es poco habitual en los porteros. En el Feyenoord me pasó lo mismo con mi portero, que sufrió lesiones musculares. Estamos estudiando el tema y las razones. Si se produce una lesión, aumentan las posibilidades de sufrir otra, por lo que hemos tratado de ser cuidadosos. Pero también es una buena oportunidad para explicar de nuevo que no me disgustan los partidos a las 12:30, pero si juegas el miércoles por la noche, puede ser una desventaja jugar a las 12:30 después de un partido de Champions... las posibilidades de lesión aumentan. Tenemos que tener esto en cuenta. No se pueden cambiar los 11 jugadores, pero en retrospectiva, podría haber elegido a Caoimh en lugar de Ali”.

*Descansos mentales

"Todo empieza con lo primero que has dicho: tomar un descanso mental. Por eso es tan normal que Virgil se tome un descanso, los jugadores y los entrenadores lo necesitan mentalmente. Te exige mucho. Pero creo que volví el martes y entonces empiezas a pensar en el Chelsea, el Leipzig, en lo que tenemos que mejorar y en los planteamientos de los otros equipos. Pero en casa soy bueno en no pensar en el fútbol".