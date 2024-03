El momento conmovedor que se vivió en juego del fútbol colombiano: una mujer, protagonista

El fútbol no solamente tiene como protagonistas principales a los jugadores y a los integrantes de los cuerpos técnicos de los equipos. Y es que más allá del 2 a 2 entre Deportes Tolimae Independiente Medellín,en la fecha 11 de la Liga Betplay del balompié de nuestro país; en el estadio Murillo Toro se presentaron momentos emotivos y conmovedores con una fiel seguidora del conjunto 'vinotinto y oro'.

Se trata de Paola Cruz, quien se despidió del grupo de porristas del Tolima durante el compromiso frente al 'Poderoso de la montaña' y desde el club le brindaron un reconocimiento, luego de haber estado vinculada por 17 años siendo la capitana y líder de las fieles seguidoras del club, que alientan en cada uno de los compromisos que se realizan en Ibagué.

Así las cosas, Tolima le entregó a Cruz una placa conmemorativa, en la que se reconoció su labor, más allá de los terrenos de juego, pero que se consideró valiosa. Igualmente el resto de porristas la aplaudieron, se brindaron aún más a fondo en cada una de sus ejecutorias en la cancha y le dieron un hasta pronto.

"Muchas gracias, no se imaginan todos los momentos que pasé en el estadio siendo porrista, 17 años, mucho amor, paciencia y pasión", escribió Paola, quien es muy activa en redes sociales y que también compartió algunas fotografías con sus familiares.

"Desde que mi papá me llevó por primera vez a ver al Tolima, me hice hincha; ahora que él no está, siento que el estadio es un lugar en el que nos seguimos conectando. Es un orgullo para mi representar los colores de mi departamento", dijo en su momento Cruz, en un contacto con Gol Caracol.

Paola Cruz. Archivo particular

Paola Cruz es profesora de inglés en la capital musical de Colombia, participa de eventos y en su cuenta de Instagram comparte fotos, videos y diferentes momentos, en los que también destaca por su apariencia física y su cuerpo tonificado y trabajado. Allí son habituales los elogios, ya que tiene más de 85 mil seguidores.

Reconocimiento a Paola Cruz. Archivo particular