Juan Guillermo Cuadrado y sus burlas a un compañero en el camerino de Inter de Italia

Juan Guillermo Cuadrado no solo se ha caracterizado por su buen nivel dentro del terreno de juego, sus gambetas y la 'magia' que desborda dentro de ella, sino también por su carisma y su simpático humor. Razón por la cual, miles de seguidores siempre están pendientes de las redes sociales del 'panita'.

En esta ocasión, no fue la excepción y un cómico video que publicó el jugador del Inter de Milán es tendencia. Todo se trata de una 'burla' hacia uno de sus compañeros de club. En las imágenes se ve cómo Juan Guillermo Cuadrado se ríe de la piel reseca de Marcus Thuram, futbolista francés. "Por favor, regálenle crema Thuram. Panita, ¿no le da la crema?", se escuchó al 'cafetero' entre risas.

Ante esto, varios cibernautas dejaron sus comentarios y no dudaron en reírse de la cómica situación. Pero uno de los que más llamó la atención fue el de Yerry Mina, quien hace unas horas se conoció que será nuevo jugador del Cagliari. El zaguero central dejó un emoji demostrando su gracia ante el hecho.

¿Qué es lo último que se conoce de Juan Guillermo Cuadrado?

El exJuventus no ha tenido las cosas fáciles, pues a finales del 2023 se conoció que Cuadrado se operaría luego de 'batallar' por meses contra una dura lesión en el tendón de Aquiles, que lo ha aquejado y de paso lo ha alejado en varias oportunidades de las convocatorias del técnico Simone Inzaghi.

"Nos han confirmado que Cuadrado tendrá que pasar por el quirófano", dijo en su momento el director deportivo del Inter de Milán, el italiano Piero Ausilio.

