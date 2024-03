La esposa de futbolista que juega en Argentina y que se lanzó a Miss Universo Colombia

Mientras que José Adolfo 'el Trencito' Valenciasigue su carrera deportiva en Patronato, de la Liga de Argentina, en donde anotó un gol en el triunfo 2-1 sobre Central Córdoba, en los primeros días de marzo; en nuestro país Nathaly Usuriaga, su esposa, se encuentra participando en Miss Universo Colombia y aspira a representar al departamento del Cauca.

De esa forma los dos cumplen con sus compromisos profesionales y se apoyan mutuamente en el día a día. Mientras que 'el Trencito' entrena y juega con su club en el exterior; Nathaly afronta la recta final en la elección de la reina del Cauca para el certamen de belleza.

"José Adolfo me expresa que se siente orgulloso de mi parte profesional, de la persona que soy, él me conoce y sabe de mis facetas. En las decisiones que son importantes, él siempre me apoya. Es muy neutro, respetuoso y la realidad es que, como siempre, nos apoyamos en cada area de nuestra vidas", contó Usuriaga, quien lleva 16 años en el mundo del modelaje, en contacto con Gol Caracol.

Otro tema que han tenido que afrontar ante las últimas opciones que le han salido, primero en Bangladesh y ahora en Argentina, al 'Trencito' es la distancia. Sobre esto, la nacida en Jamundí, en el Valle del Cauca, comentó que "ese tema lo llevamos bien. En todos los países hemos estado juntos, pero el semestre pasado no pude desplazarme por mi trabajo. Ahora con él jugando en Argentina, estos meses me comprometí con el certamen y eso ha impedifo que me vaya con los niños. Seguramente más adelante nos iremos. Sin embargo, gracias a la tecnología estamos en comunicación todo el día, eso nos acerca mucho más".

José Adolfo 'Trencito' Valencia, junto a su esposa Nathaly Usuriaga y sus hijos. ARCHIVO PARTICULAR

Publicidad

Nathaly Usuariaga, administradora de recursos humanos de profesión, reveló que su participación en el mencionado reinado le llegó de un momento a otro, por insinuación de una hermana, y de algunos allegados que la impulsaron en "una experiencia muy bonita", en la que nuevamente ha quedado en evidencia su belleza y también su arrollador carácter y personalidad.

José Adolfo Valencia en su etapa en el Feirsense. FOTO: IG: josevalencia20.

"Llevamos con José Adolfo 14 años, estamos juntos desde muy jovencitos, después de 7 años llegó Ángel, y ahora la princesa de la casa que es Alma, ellos son nuestra bendición y llegaron para complementar nuestra familia", agregó la media manzana del 'Trencito' Valencia, con quien se conoció en Bogotá cuando él jugaba en Santa Fe y con el que ahora están emprendiendo objetivos como personajes públicos que son.