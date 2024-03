Colombia vs. España: Michael Oliver, el árbitro inglés al que no le gusta mucho usar el VAR

Michael Oliver dirigirá el partido de preparación entre las selecciones de Colombia y España en Londres. El árbitro inglés, de 39 años, en la actualidad es el mejor pito de su país y tiene bastante experiencia en el ámbito internacional, pues ha estado en tres mundiales de la FIFA; en el Mundial de mayores en Catar 2022, en el Sub 20 de Polonia, en 2019; y el Sub 17 de Chile, en el 2015.

Oliver de seguro repetirá en la Eurocopa de Naciones de 2024, pues ya estuvo en la del 2020 que se jugó en su país y de no pasar nada extraño, estará en el Mundial del 2026 pues ya fue preseleccionado por la FIFA. Con toda esa experiencia que tiene alguien preguntara ¿porqué lo nombran en un partido de fogueo? Pues porque el partido lo requiere al ser triple A y no pueden salir con “un chorro de babas”, nombrando a cualquier árbitro.

El silbato inglés a la Selección Colombia de mayores es la primera vez que le pita, ya lo hizo con la Sub-20 en el Mundial de Polonia, donde nuestro seleccionado perdió con Senegal 2-0. Por su parte a España le ha dirigido 4 partidos en su carrera, (clasificación a la Euro 2018, en la Nations League, Eliminatorias y un preparatorio). Como dato curioso España no ha perdido ningún juego cuando dirige Oliver.

Dentro de sus características como árbitro Michael Oliver deja jugar, no para el juego por nimiedades, valora bien los contactos, se compromete en las áreas, aplica muy bien el reglamento. No es de los que usa mucho el VAR, no muestra muchas tarjetas amarillas, el promedio es de dos por juego; y pocas rojas saca.

Publicidad

Recientemente pitó Liverpoolvs. Manchester United y no decretó un penalti que para la mayoría de aficionado y de expertos fue una falta clara sobre Mac Allister de los “reds”, pero a quien después su Comisión de Árbitros defendió diciendo que el juez y el VAR actuaron bien. De seguro el silbato inglés no tendrá líos en la conducción del juego pues su experiencia así lo indica.

Por José Borda

Analista arbitral

Especial para Gol Caracol