Neymar, 'picante' contra sus detractores: el brasileño le respondió a quienes lo criticaron

¡Respondió, Ney! En días pasados, Neymar estuvo envuelto en una polémica por su aparente cambio físico; hecho que no pasó desapercibido entre los seguidores del fútbol, quienes le reprocharon al futbolista su aparente 'sobrepeso'.

Las imágenes que produjeron que miles de hinchas se pronunciaran sobre el estado físico del actual jugador del Al-Hilal, se conocieron luego que el artillero hubiera estado presente en la fiesta de cumpleaños del exdeportista de la Selección de Brasil, Romario. Horas después, varios comentaron sobre la situación e incluso dejaron varios comentarios donde se preguntaban la razón del estado físico del exPSG.

Pues bien, en la mañana del martes 30 de enero, el mismo Neymar le respondió a quienes lo criticaron e incluso dejó un mensaje 'subido de tono'. "¿Sobrepeso? Genial. ¿Pero gordo? ¡No lo creo! ¡Chúpenl* haters! ¡Aguanten o enloquezcan!" Comentó el brasileño por medio de una historia de Instagram.

😳👀 ASÍ RESPONDE NEYMAR A LOS COMENTARIOS DE SU ESTADO FÍSICO



🎥 Ig/neymarjr pic.twitter.com/oAbiKmV0lf — Post United (@postunited) January 30, 2024

Por el momento, se sabe que el atacante de la Selección de Brasil se sigue recuperando de la dura lesión que sufrió en el partido por Eliminatorias Sudamericanas contra Uruguay a finales del 2023, pues en ese compromiso el atacante tuvo una "rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco".

Y es que el propio 'Ney' ha mostrado cómo está llevando su fisioterapia de cara a ponerse a punto para lo que serán las competencias del 2024. "Sin dolor no hay cura, sin caídas no hay virtud en levantarse y sin dificultades no hay recuperación. Sigo en la lucha" , fueron en su momento las declaraciones que comentó el futbolista en su cuenta de X.

¿Cuándo regresará Neymar a las canchas?

Aunque aún no se ha conocido con certeza el día en el que el futbolista esté de regreso al terreno de juego, todo prevé que Neymar estará de regreso con el Al-Hilal en el mes de junio. No obstante, todavía es una incógnita si el brasileño jugará con la 'canarinha' en la Copa América 2024.