Gol Caracol  / 🔴 Tolima vs. O'higgins, EN VIVO HOY; minuto a minuto del duelo por Copa Libertadores
🔴 Tolima vs. O'higgins, EN VIVO HOY; minuto a minuto del duelo por Copa Libertadores

El cuadro 'pijao' enfrenta a los chilenos, en el estadio Murillo Toro; esto, por el duelo de vuelta en la tercera ronda de la Libertadores. La ida culminó 1-0 a favor de los australes.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 11 de mar, 2026
Acción de juego en el duelo entre Tolima vs. O'higgins, por Copa Libertadores.
Acción de juego en el duelo entre Tolima vs. O'higgins, por Copa Libertadores.
Foto: X de Tolima.
  • 06:42 p. m. - ¡El camerino está MÁS QUE LISTO!

  • 06:41 p. m. - ¡Los chilenos llegaron al templo!

  • 06:40 p. m. - ¡Así formará O'higgins!

  • 06:39 p. m. - ¡ES HOY, ES HOY!

  • 06:35 p. m. - ¡La casa está en orden!

  • 06:34 p. m. - ¡Bienvenidos 👋🏻👋🏻!

    Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Tolima y O'higgins, por la vuelta de la tercera ronda, en la Copa Libertadores.

