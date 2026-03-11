🔴 Tolima vs. O'higgins, EN VIVO HOY; minuto a minuto del duelo por Copa Libertadores

👕 ¡𝐋𝐀 𝐏𝐈𝐄𝐋 𝐃𝐄𝐋 𝐂𝐀𝐏𝐎 𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐕𝐈𝐍𝐂𝐈𝐀! ¡𝐍𝐔𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀 𝐇𝐄𝐑𝐌𝐎𝐒𝐀 𝐂𝐀𝐌𝐈𝐒𝐄𝐓𝐀! 🇧🇼— O'Higgins FC 🇧🇼 (@OHigginsoficial) March 11, 2026
✅ ¡El camarín Celeste ya está listo para la llegada de nuestros jugadores! 💪🏻#VamosLaCeleste 🇧🇼 pic.twitter.com/Mku9cCXXah
- 06:42 p. m. - ¡El camerino está MÁS QUE LISTO!
- 06:41 p. m. - ¡Los chilenos llegaron al templo!
🇧🇼 ¡𝗟𝗼𝘀 𝗖𝗲𝗹𝗲𝘀𝘁𝗲𝘀 𝘆𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗮́𝗻 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗠𝗮𝗻𝘂𝗲𝗹 𝗠𝘂𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼 𝗧𝗼𝗿𝗼! 🇨🇴 ¡𝗩𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗺𝘂𝗰𝗵𝗮𝗰𝗵𝗼𝘀! 💪🏻#VamosLaCeleste 🇧🇼 pic.twitter.com/BXi1VairmW— O'Higgins FC 🇧🇼 (@OHigginsoficial) March 11, 2026
- 06:40 p. m. - ¡Así formará O'higgins!
🇧🇼 ¡𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐈𝐎́𝐍 𝐃𝐄 𝐎’𝐇𝐈𝐆𝐆𝐈𝐍𝐒 𝐃𝐄 𝐑𝐀𝐍𝐂𝐀𝐆𝐔𝐀! 🇧🇼— O'Higgins FC 🇧🇼 (@OHigginsoficial) March 11, 2026
Estos son los once Celestes que saltarán al terreno de juego para enfrentar a Deportes Tolima en el partido de Vuelta por la Fase 3 de la Copa CONMEBOL Libertadores 2026 ¡Vamos con todo O’Higgins! 💪🏻… pic.twitter.com/xlym4v0hhp
- 06:39 p. m. - ¡ES HOY, ES HOY!
Las banderas en la calle, la camiseta puesta, la boleta lista y en la noche TODOS para el estadio. ¡HOY ES POR LA CLASIFICACIÓN! 🏹🔥🏟️— Club Deportes Tolima (@cdtolima) March 11, 2026
VAMOS TRIBU pic.twitter.com/UJmaKTd6ar
- 06:35 p. m. - ¡La casa está en orden!
El recinto sagrado está esperando por su TRIBU 🏹🔥🏟️ pic.twitter.com/69mOSYYdYO— Club Deportes Tolima (@cdtolima) March 11, 2026
- 06:34 p. m. - ¡Bienvenidos 👋🏻👋🏻!
Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Tolima y O'higgins, por la vuelta de la tercera ronda, en la Copa Libertadores.
