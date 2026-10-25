🔴 Torneo BetPlay II-2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto del sorteo de los cuadrangulares

¿Cuáles son los ocho clasificados?
Independiente Valle del Cauca
Real Cundinamarca
Tigres
Deportes Quindío
Real Cartagena
Boca Juniors
Envigado
Unión Magdalena
Independiente Valle del Cauca
Real Cundinamarca
Tigres
Deportes Quindío
Real Cartagena
Boca Juniors
Envigado
Unión Magdalena
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Será transmitido por la televisión cerrada.
Se realizará a partir de la 1:15 p.m. (hora Colombia).
No se pierda el sorteo de los cuadrangulares finales del Torneo BetPlay II-2026.
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