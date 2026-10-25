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Gol Caracol  / 🔴 Torneo BetPlay II-2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto del sorteo de los cuadrangulares
EN VIVO

🔴 Torneo BetPlay II-2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto del sorteo de los cuadrangulares

Este domingo se llevará a cabo el sorteo de los cuadrangulares finales del Torneo BetPlay II-2026, tras conocerse los ocho clasificados de la fase regular.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 25 de oct, 2026
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Acción de juego del partido de ida de la final del Torneo BetPlay I-2026 entre Real Cartagena y Envigado.
Acción de juego del partido de ida de la final del Torneo BetPlay I-2026 entre Real Cartagena y Envigado.
Foto: Colprensa
REFRESCAR
  • 11:49 a. m. - PREVIA
    ¿Cuáles son los ocho clasificados?

    Independiente Valle del Cauca
    Real Cundinamarca
    Tigres
    Deportes Quindío
    Real Cartagena
    Boca Juniors
    Envigado
    Unión Magdalena

    • Publicidad

  • 11:48 a. m. - PREVIA
    ¿Por dónde ver el sorteo?

    Será transmitido por la televisión cerrada.

  • 11:47 a. m. - PREVIA
    ¿A qué hora es el sorteo?

    Se realizará a partir de la 1:15 p.m. (hora Colombia).

  • 11:46 a. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda el sorteo de los cuadrangulares finales del Torneo BetPlay II-2026.

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