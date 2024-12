Triste noticia en River Plate: falleció el papá de Marcelo Gallardo

Este sábado 7 de diciembre, River Plate informó en sus redes sociales que el padre de Marcelo Gallardo falleció. El señor Máximo Gallardo venía presentando quebrantos de salud en el último tiempo.

"River Plate lamenta el fallecimiento de Máximo Gallardo, padre de Marcelo y entrenador de nuestro equipo de Leyendas. Acompañamos con afecto a nuestro DT y a toda su familia en este día de profunda tristeza", fue el mensaje de la banda cruzada en su cuenta oficial de 'X'.

Según informa la prensa de Argentina, Máximo murió a los 71 años y llevaba tiempo en tratamiento médico por una enfermedad que no se ha revelado hasta el momento.

Lo cierto es que el mismo 'Muñeco' había dejado claro que su padre no estaba del todo bien y hasta se mostró sensible en su presentación en River Plate, en este último regreso. “Le quiero agradecer de todo corazón a todos, y en especial a mi viejo, que no está acá, que no puede estar, pero lo tengo en mi corazón, así que… ya lo vamos a tener de nuevo por los pasillos", dijo en ese momento el DT.

Máximo venía siguiéndole los pasos a su hijo como entrenador, puesto que hizo parte del proyecto juvenil del equipo para reclutar jugadores. Además, era DT del equipo Senior de River Plate, al cual sacó campeón en la Liga Senior 2023 con figuras como Ariel Ortega, Alejandro Chori Domínguez, Rodrigo Mora y Diego Armando Barrado, Rubens Sambueza, Guillermo Pereyra y Matías Abelairas.

Ahora bien, la vida de Máximo no fue nada fácil, nació en Córdoba en una familia compuesta por otros nueve hermanos. Se mudó a Merlo y allí conoció a Ana, la madre de Marcelo. En esos tiempos, trabajó como albañil para poder salir adelante.

Sin duda alguna esto significa un duro golpe para Marcelo Gallardo, quien este domingo tendría que dirigir a River en la visita de Rosario Central al estadio Monumental. Sin embargo, lo más probable es que no esté presente para estar rodeado de su familia en los actos fúnebres de su padre. Eso sí, muy seguramente, el 'millonario' le hará un homenaje a Máximo minutos antes del encuentro.