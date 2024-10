Un exjugador del Barcelona dijo que “el Balón de Oro debería ser para Daniel Carvajal”

Julio Salinas, exdelantero internacional del Barcelona, declaró este jueves que el Balón de Oro del presente año se lo "tendrían que dar" a Daniel Carvajal porque ha ganado "todo, ha sido decisivo con goles y ha jugado a un nivel altísimo" tanto con la selección como el Real Madrid.

Salinas, que jugó en el Barcelona entre 1988 y 1994, analizó el clásico que la próxima jornada liguera disputarán en el Santiago Bernabéu el conjunto azulgrana y el Real Madrid.

"Favorito es el Real Madrid porque juega en casa y lleva más de un año sin perder en el Santiago Bernabéu pero el Barcelona viene en su mejor momento y puede ser una semana increíble", confesó Salinas, que aseguró que, respecto a la pasada temporada, el principal cambio que ha tenido el conjunto catalán es el "aspecto físico".

"Creo que ha habido una mejora que seguramente venga con la confianza. Ayer vi un partido contra el Bayern de Múnich con chavales y niños que aguantaron el ritmo de forma increíble. El Barcelona ha recuperado la presión adelantada también y eso ha sido importante. Y ha recuperado a jugadores con un nivel muy bueno", manifestó.

Publicidad

"Es importante la aparición de Casadó, de la nada, y creo que estará en la selección en poco tiempo. Es la sorpresa de la Liga y uno más de los siete canteranos que están siendo titulares en este Barcelona. Eso es algo a destacar en equipos top, que no es habitual. Eso es bueno para que los jugadores se lo crean", apuntó Salinas, que acudió a un torneo de pádel entre exfutbolistas del Real Madrid y Barcelona organizado por Iconic Motor Gallery en la Ciudad de la Raqueta.

Carlo Ancelotti, junto a Dani Carvajal. Foto: AFP

Sobre su candidato a ganar el Balón de Oro este año, Salinas apostó por un futbolista español.

Publicidad

"Para mi el Balón de Oro lo debería ganar un español. Es un premio que muchas veces se manipula porque casi siempre se da a un delantero. Para mi se lo tenían que haber dado el año pasado a Rodri, que marcó en la final de la Liga de Campeones y con la selección, que ganó todo y luego se lo dieron a otro. No sé el motivo", subrayó.

"Siempre se decía que el Balón de Oro no se lo daban a un español porque no ganaba nada. Ahora se ganan títulos y por eso pegaría un vuelco a esto. Este año si no es Rodri se lo tendrían que dar a Carvajal. Ha ganado todo, ha sido decisivo con goles y ha jugado a un nivel altísimo. Si no se lo dan ¿qué hay que hacer para ganarlo?", concluyó.