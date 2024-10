Un jugador del Real Madrid sí felicitó a Rodri, tras ganar el Balón de Oro 2024

Rodri Hernández, centrocampista del Manchester City elegido Balón de Oro este lunes, desveló que recibió una llamada de su compañero en la selección española, Dani Carvajal, quien milita en el Real Madrid, que después de terminar en la cuarta posición del galardón contactó con él para felicitarle.

"Dani y yo llevamos mucho tiempo compartiendo cosas bonitas. Es un jugador que comparte valores parecidos a los míos, de jugador de equipo que ama a un club toda su vida como el Real Madrid. Lo da todo a un nivel altísimo y lo hace bien en su club y en su selección. Nos ha unido más la lesión. Ahora nos hemos unido más por la lesión, le visité cuando le operaron. He recibido una llamada suya alegrándose por mí. Me he querido acordar de él porque sinceramente, creo que también lo ha merecido (el Balón de Oro"), dijo en Movistar Plus.

También confesó estar "emocionado" por haber un Balón de Oro que significa muchas cosas para él: "Me vienen muchos recuerdos a la cabeza, sobre todo cuando eres niño y los das todo. Al final cuando estás aquí, es inimaginable. Es un reconocimiento para mi país y a muchos jugadores españoles que cambiaron el fútbol y lo merecieron", comentó.

Por último, habló sobre la posibilidad de volver a España algún día: "Me encanta LaLiga. Está creciendo estos últimos años. Me enamoré del fútbol inglés nada más pisar tierras inglesas. Estoy muy contento y feliz en Manchester, tengo contrato con el City. Me encanta el fútbol español, represento y también en la selección el estilo que marcó época y me encanta el fútbol español y ojalá algún día pueda volver porque también es mi casa".

Rodri Hernández, ganador del Balón de Oro 2024. FRANCK FIFE/AFP