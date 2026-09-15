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Gol Caracol  / 🔴 Vasco da Gama vs Santa Fe, EN VIVO HOY; minuto a minuto de los cuartos de final, por Sudamericana
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🔴 Vasco da Gama vs Santa Fe, EN VIVO HOY; minuto a minuto de los cuartos de final, por Sudamericana

Este martes, los 'cardenales' visitan a Vasco en territorio brasileño, por el du8elo correspondiente a la vuelta de los cuartos de final, en la Copa Sudamericana. La ida culminó 0-0 en Bogotá.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 15 de sept, 2026
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Acción de juego entre Santa Fe y Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.
Acción de juego entre Santa Fe y Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.
Foto: Colprensa
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