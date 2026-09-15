🔴 Vasco da Gama vs Santa Fe, EN VIVO HOY; minuto a minuto de los cuartos de final, por Sudamericana

📋 O 𝑮𝒊𝒈𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 está escalado para o duelo de volta das Quartas de Final da CONMEBOL Sudamericana! 👊💢#VASxSFE#EscalaçãoVasco#VascoDaGama pic.twitter.com/3LCyMk7qwm— Vasco da Gama (@VascodaGama) September 15, 2026
- 04:01 p. m. - ¡Así formará Vasco da Gama!
- 03:58 p. m. - ¡El 'león' ya está más que listo!
¡Nuestros Monaguillos 🦁 ya están listos para vivir una tarde-noche continental 🏆😍!— Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 15, 2026
La cita es a las 5:00 p.m. (🇨🇴) en el estadio São Januário 🏟️ pic.twitter.com/4Nv7mF84xB
- 03:56 p. m. - ¡Listo el camerino del 'león'!
¡Nuestro camerino en Río 🦁🇧🇷! pic.twitter.com/xz2OGaBuqU— Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 15, 2026
- 03:55 p. m. - ¡Vasco llegó a casa!
🚍🏟️ Chegamos em casa para o duelo decisivo com o Santa Fe!— Vasco da Gama (@VascodaGama) September 15, 2026
📸: Matheus Lima | #VascoDaGama#VASxSFE#Sudamericana2026 pic.twitter.com/zk9UOH2yNq
- 03:54 p. m. - ¡Así luce el estadio São Januário!
🏟️📍 Todos os caminhos nos levam ao nosso Caldeirão!— Vasco da Gama (@VascodaGama) September 15, 2026
📸: Matheus Lima | #VascoDaGama#VASxSFE#Sudamericana2026 pic.twitter.com/1eSL5BCyve
- 03:54 p. m. - ¡CONVOCADOS DE VASCO!
📋 Relacionados para o duelo decisivo das Quartas de Final da CONMEBOL Sudamericana! 💢— Vasco da Gama (@VascodaGama) September 15, 2026
➡️ O atleta Cuesta relatou dores no quadril esquerdo e fará controle de carga visando o jogo do próximo sábado, contra o Coritiba.#VASxSFE#RelacionadosVasco#VascoDaGama pic.twitter.com/VGCRd5pJD8
- 03:53 p. m. - ¡Bienvenidos 👋🏻👋🏻!
Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Vasco da Gama e Independiente Santa Fe, correspondiente a la vuelta, de los cuartos de final en la Copa Sudamericana.
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