🔴 Vasco da Gama vs Santa Fe, EN VIVO HOY; minuto a minuto de los cuartos de final, por Sudamericana

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➡️ O atleta Cuesta relatou dores no quadril esquerdo e fará controle de carga visando o jogo do próximo sábado, contra o Coritiba.#VASxSFE#RelacionadosVasco#VascoDaGama pic.twitter.com/VGCRd5pJD8