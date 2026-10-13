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Gol Caracol  / 🔴Viking vs. Bayern Múnich, EN VIVO YA; minuto a minuto de la segunda fecha en Champions
EN VIVO

🔴Viking vs. Bayern Múnich, EN VIVO YA; minuto a minuto de la segunda fecha en Champions

Este martes, el Bayern Múnich visita al Viking en el Lyse Arena, en el duelo correspondiente a la segunda fecha de la Champions League.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 13 de oct, 2026
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Viking vs Bayern Múnich, duelo correspondiente a la fecha 2 de la Champions League
Viking vs Bayern Múnich, duelo correspondiente a la fecha 2 de la Champions League
AFP
REFRESCAR
  • 02:09 p. m. - Viking 1-0 Bayern Múnich
    🕛 MINUTO 5

    Bayern que se desespera e intenta buscar el empate.

    • Publicidad

  • 02:05 p. m. - Viking 1-0 Bayern Múnich
    🕛 MINUTO 2

    GOOOOL del Viking. Anota Gianni Stensness

  • 02:02 p. m. - Viking 0-0 Bayern Múnich
    🕛 INICIA EL PARTIDO

    Inicia el partido en suelo noruego.

  • 01:36 p. m. - Viking vs Bayern Múnich
    🚨 TITULARES DEL BAYERN MÚNICH

  • 01:34 p. m. - Viking vs Bayern Múnich
    🚨 TITULARES DEL VIKING

  • 01:32 p. m. - Viking vs Bayern Múnich
    🕛 ¿A qué hora y dónde ver por TV EN VIVO Viking vs Bayern Múnich?

    El duelo está programado para las 2:00 p.m. (hora de Colombia), en el Lyse Arena (Stavanger) y se podrá ver por ESPN y Disney +.

  • 01:26 p. m. - Viking vs Bayern Múnich
    ¡BIENVENIDOS!

    ¡Bienvenidos al LIVE Blog del partido entre el Viking y el Bayern Múnich!. Este partido corresponde a la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27.

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