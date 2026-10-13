🔴Viking vs. Bayern Múnich, EN VIVO YA; minuto a minuto de la segunda fecha en Champions

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Bayern que se desespera e intenta buscar el empate.
Bayern que se desespera e intenta buscar el empate.
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GOOOOL del Viking. Anota Gianni Stensness
Inicia el partido en suelo noruego.
𝐔𝐍𝐒𝐄𝐑𝐄 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐄𝐋𝐅 vs. Viking! 👊 pic.twitter.com/mfujNYRxNk— FC Bayern München (@FCBayern) October 13, 2026
La compo qui va démarrer face au Bayern— Viking FK FR🇧🇻🇨🇵 (en LDC🇪🇺) (@vikingfkfr) October 13, 2026
Équipe type⚔️ pic.twitter.com/kZAiyrRds0
El duelo está programado para las 2:00 p.m. (hora de Colombia), en el Lyse Arena (Stavanger) y se podrá ver por ESPN y Disney +.
¡Bienvenidos al LIVE Blog del partido entre el Viking y el Bayern Múnich!. Este partido corresponde a la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27.
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