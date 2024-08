Yeison López: "Emocionado por la medalla en Juegos Olímpicos y quiero mi casa propia"

Este viernes 9 de agosto, desde los Juegos Olímpicos de París 2024 llegaron excepcionales noticias gracias a un nuevo deportista colombiano que se alzó con medalla, la segunda para el país en las presentes justas, en una cerrada y emocionante competencia en la prueba de los 89 kilogramos, en el levantamiento de pesas. Y es que Yeison López ganó la presea de plata, en una gesta positiva en medio de los sinsabores de otros de sus compañeros en diferentes modalidades.

López tardó algunos minutos en llegar a la zona mixta, debido a que en su camino se tomó varias fotografías, compartió algunos conceptos con integrantes de la delegación colombiano y más.

Y posteriormente a tamaño logro, el chocoano, de 24 años, atendió a 'Caracol Sports' y comenzó indicando que "antes que nada quiero decirle gracia a Dios a todos los que han estado detrás de este sueño, porque ha sido complicado. Pero ha sido posible, estoy emocionado, otro sueño que tengo que es poder tener casa propia, soñar que puedo tener una casa es importante".

Yeison López, deportista en el levantamiento de pesas en los Juegos Olímpicos. /AFP

Además el deportista colombiano le mandó un mensaje a sus familiares, entre ellos a María Julia, su mamá, a quien le quiere entregar una satisfacción adicional con una casa, en donde puedan vivir junto a los suyos.

Publicidad

"Espero en Dios llegar a Colombia y tener ese apoyo. Es un país donde apoyan mi mamá que tranquila que vamos a tener una casita", agregó el chocoano.

¿Qué más dijo Yeison López tras la medalla de plata que ganó en Juegos Olímpicos?

Publicidad

"Yo les cuento algo que esto no ha sido fácil, hace tres semanas mi sueño se iba, se salía de las manos, tuve una lesión en la espalda, me tocó parar por dos semanas. Fue complicado, eso solamente lo sabían dos de mis hermanos y mi novia, no quise decirle a más nadie, porque siempre quiero que mi familia me vea fuerte. Estoy cumpliendo mi sueño, el de mi familia, y un llamado a los colombianos: es muy fácil estar sentado en la casa y criticar los resultados, pero apoyemos, porque Colombia saca buenos atletas. Seguro si apoyan las cosas pueden cambiar", explicó posteriormente Yeison López.

Además de eso el nuevo medallista olímpico, complementó y afirmó que "estoy feliz por cumplir un sueño, el sueño de mi familia, cumplirle a todos los niños que quieren surgir. Pude imaginar también a mi mamá con su casa propia. Le he dicho a mi mamá, a mi papá, que van tener una casa propia. Somos del Chocó, una tierra vulnerable, no ha sido fácil, y muy encantado por todo eso. Agradecerle a los colombianos que vinieron acá a apoyarme".