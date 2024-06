Fernando Alonso no quiere darle largas: reveló a qué edad ya no se ve en la Fórmula 1

Fernando Alonso sueña con seguir haciendo historia en el automovilismo mundial. Por ahora, sus objetivos están puestos en la Fórmula 1, donde ha escrito varias 'páginas doradas', pero no cierra la puerta a otras categorías. Además, fue claro al decir que a los 50 años no se ve en la Fórmula 1 . Por último, explicó quién es su mayor inspiración en este momento, en entrevista con la Agencia EFE.

El argentino Juan Manuel Fangio, el primer gran campeón de la categoría reina, ganó el tercero de sus cinco Mundiales a los 44 años. Y aún le quedaban otros dos títulos por ganar. ¿Qué le sugiere esa idea?

"Que en el 2026 tengo 44 años (ríe)".

Pues eso puede ser una buena señal, ¿no?

"Es otra época, otra época. Creo que ahora es más difícil. Pero bueno, en la Fórmula 1 dependes en gran medida del coche y de las armas que tienes en tus manos. En 2026 hay un cambio de reglamentación. Igual, de repente, tu equipo hace un coche un poco por encima del de los demás. Y tienes la posibilidad de ganar un Mundial. La posibilidad siempre va a estar ahí y hay que luchar por ella".

A los 50 años, ¿seguirá Fernando Alonso en la F1?

"No".

Publicidad

¿Seguro?

"No, no. Seguro que no. Pero seguramente seguiré compitiendo. Me encantan las carreras. He visto (las 24 Horas de) Le Mans el pasado fin de semana, por televisión; y te pica un poco el gusanillo de los recuerdos que tienes, de cuando corrí allí.

Luego está el Dakar. Es una carrera apasionante, en la que hemos visto a Carlos Sainz ganándola y dominándola con 'sesenta y pico' años. Así que ojalá que pueda seguir corriendo muchos años más".

Fernando Alonso, piloto español de Fórmula 1 e integrante de Aston Martin AFP

Publicidad

Hubo una 'Alonsomanía' a principios de siglo, cuando usted irrumpió de esa manera tan explosiva, con esas emocionantes primeras victorias, grandes actuaciones: y cuando acabó ganando sus dos títulos (2005 y 2006). Pero el año pasado hubo una suerte de 'Alonsomanía 2.0', con la buena racha que firmó en su primera temporada con Aston Martin, con ocho podios, con la que enganchó a otra generación, más joven. Es otra especia de récord, no material, ¿no? ¿Cómo lo vivió?

"Sí. La verdad es que lo he notado. El año pasado hubo muchos nuevos aficionados que se engancharon, sí, desde 2023, cuando llegaron los resultados positivos otra vez.

Y, bueno, intentamos apoyarles, intentamos darles alegrías; intentamos que estén orgullosos cada domingo, cuando estamos en pista. Y que una nueva generación descubra la Fórmula 1, que es algo que está muy bien ".

Usted no tenía absolutamente nada que demostrar, con esa trayectoria tan brillante. Pero la temporada pasada, al verse de nuevo regularmente en el podio, ¿sintió una especie de alivio; o algo parecido? Porque, en cuanto volvió tener un coche competitivo, volvió a estar arriba.

"Bueno, me alegro por los míos, por los aficionados, por el equipo... pero, como dices, no tenía nada que demostrar; porque ya tenía una carrera, gracias a Dios, con muchos éxitos en la Fórmula Uno. Y en otras categorías (en un su periplo fuera de la F1 ganó el WEC, el Mundial de Resistencia, con doble victoria en las 24 Horas de Le Mans), porque venía justo de competir en otras categorías.

Pero bueno, después de estos podios con Aston Martin, y de volver a sentirme competitivo, creo que a mucha gente también le ha alegrado eso".