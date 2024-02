Fernando Alonso tajante con Lewis Hamilton: "Parecía que era leal a Mercedes"

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, declaró el lunes que es "atractivo" para otros equipos de Fórmula 1, pero negó cualquier contacto con Mercedes tras el anuncio de Lewis Hamilton de salir de la escudería rumbo a Ferrari en 2025.

La salida de Hamilton al final de la temporada 2024 dejará una vacante junto a George Russell, mientras que Red Bull también podría tener que buscar compañero para el neerlandés Max Verstappen, con el contrato del mexicano Sergio Pérez llegando a su fin al término de la temporada 2024.

El contrato por dos temporadas de Alonso podría renovarse para 2025, mientras el español de 42 años confía en poder competir en la categoría reina del automovilismo hasta los 50 años.

El lunes durante el lanzamiento del nuevo vehículo de Aston Martin, el AMR24, Alonso reconoció ser consciente de su posición privilegiada en el mercado de fichajes.

"Estoy al corriente de mi situación, es bastante única", declaró el campeón del mundo en la disciplina en 2004 y 2005. "Tan solo hay tres campeones en la parrilla actual y soy el único disponible en 2025, así que estoy en una buena posición".

Fernando Alonso durante la temporada 2023 de la Fórmula 1. Getty Images

"No ha habido nada sobre un posible movimiento a Mercedes. Sé que el mercado de fichajes de pilotos ha empezado antes este año, pero eso no va a afectar mi preparación para la temporada", explicó.

"Si quiero seguir corriendo más allá de este año, la primera y única conversación al principio será con Aston Martin. Confío en su proyecto y esa será mi primera prioridad", afirmó el asturiano.

"Pero si no podemos alcanzar un acuerdo, sé que soy atractivo para otros equipos. No voy a quedarme en la Fórmula 1 solo para divertirme. No soy ese tipo de persona ni ese tipo de pilotos. Veamos qué opciones hay", explicó Alonso.

- Correr "incluso hasta los 50 años" -

Al comentar el fichaje de Hamilton por Ferrari , Alonso, que corrió al volante de la Scuderia entre 2010 y 2014, añadió: "Fue una sorpresa, no voy a mentir, no por el cambio en si mismo, pero desde fuera parecía que estaba muy vinculado a Mercedes, que era muy leal a Mercedes".

"Ferrari es un equipo especial pero es más especial cuando ganas. Quizás Lewis puede aportar ese plus en la lucha por el campeonato porque el coche está ahí", valoró.

Alonso terminó cuarto en el pasado campeonato de pilotos, en una temporada en la que Aston Martin dio un paso hacia delante.

Esta temporada, el español se convertirá en el primer hombre en haber participado en 400 Grandes Premios, y el experimentado piloto compartió sus expectativas de seguir compitiendo durante más años.

"Hace unos años hubiera dicho que 41 o 42 era el límite, pero después del año pasado vi que estaba motivado, compitiendo bien, y pensé que podía correr unos cuantos años más", confesó.

"Ahora, este invierno (boreal), he superado mis expectativas en las pruebas físicas, así que si estoy motivado y preparado para comprometerme, puedo correr hasta los 48, 49 o incluso 50 años", concluyó.