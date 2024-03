Sebastian Vettel, cuatro veces campeón de la Fórmula 1, vuelve a las pistas

Sebastian Vettel, cuádruple campeón del mundo de Fórmula 1 y ganador de 53 grandes premios, probará la próxima semana el Porsche 963, prototipo híbrido de resistencia, en unas pruebas organizadas por el equipo oficial Porsche en el circuito de Motorland Aragón.

"Tengo muchas ganas de rodar con el Porsche 963. Siempre he seguido otros campeonatos y mi curiosidad por las pruebas de resistencia me anima a probar. Sin duda, necesitaré un tiempo de adaptación, pero cuento con la ayuda del equipo. Será una experiencia nueva para mí. Luego veremos qué pasa; por el momento no hay más planes para el futuro", afirmó el alemán, que ya condujo el mismo coche en la pista de pruebas del Centro de Desarrollo de Weissach.

La próxima semana, la escudería se dirigirá al circuito de 5,078 kilómetros de Motorland Aragón, en las cercanías de Alcañiz, para realizar unos test de 36 horas, en los que además de Vettel, estarán los pilotos oficiales para preparar las 24 horas de Le Mans que se celebra los días 15 y 16 de junio, donde Porsche aspirará a conseguir su vigésima victoria absoluta en la mítica prueba.

Thomas Laudenbach, vicepresidente de Porsche, se ha mostrado "encantado" de poder contar con un piloto de la talla de Vettel y reconoció que le van a proporcionar una intensa preparación y mucho tiempo en pista, donde aprenderán de "su valioso trabajo".

"Estamos encantados de que Sebastian Vettel se haya interesado por nuestro Porsche 963. Hemos accedido a su solicitud de realizar estas pruebas y le vamos a proporcionar una intensa preparación y mucho tiempo en la pista; no hay duda de que aprenderemos de su valioso trabajo", confesó.

Sebastián Vettel, expiloto alemán de Fórmula 1. Getty Images

Una carrera brillante en Fórmula 1

"Es una leyenda viva en el mundo del automovilismo. Con cuatro títulos mundiales consecutivos de Fórmula 1 entre 2010 y 2013 con Red Bull Racing, su dominio fue imponente. Vettel se convirtió en el piloto más joven en lograr un campeonato mundial en 2010, a los 23 años. Su estilo de manejo agresivo y su habilidad para controlar el ritmo de la carrera lo han llevado a obtener múltiples victorias y establecer numerosos récords, incluido el récord de más victorias en una sola temporada en 2013 con 13 triunfos. Aunque ha enfrentado desafíos en los últimos años con diferentes equipos, su legado en la Fórmula 1 sigue siendo indiscutible.