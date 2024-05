Top-5 y su queja en el Masters 1.000 de Madrid: ¡No paran las críticas en los torneos de tenis!

La kazaja Elena Rybakina, cuarta favorita del torneo de Madrid y clasificada este miércoles para semifinales, considera que el aumento de los torneos de dos semanas "no ayuda" a los jugadores, que se agotan física y mentalmente, por lo que "hay mucho que mejorar" en el circuito.

Rybakina ganó a la también kazaja Yulia Putintseva por 4-6, 7-6 (4) y 7-5, tras superar dos puntos de partido en contra. Tras el encuentro se declaró "muy cansada" y admitió que se había quedado "sin emociones", pensando ya en las vacaciones que tendría en caso de perder el partido

"No entré en pánico en absoluto", aseguró al referirse a esos puntos. "Con 5-2, no hay mucho que puedas hacer. Lo que sí estaba es muy cansada. Estos torneos tan largos no ayudan mucho. Si estás en forma, vale, juegas todos los días y acaba el torneo. Pero aguantar durante dos semanas.... y luego no es que te vayas a descansar, sino que tienes que jugar otro torneo obligatorio. Definitivamente no ayuda", indicó.

Preguntada por qué cambios le gustaría ver en el circuito, Rybakina dijo que antes estaban bien los torneos de dos semanas en Indian Wells o Miami, "pero hacer estos torneos como Madrid y Roma también largos, y luego tienes el Abierto de Francia" le parece más cuestionable.

"Con las nuevas reglas tenemos un montón de obligatorios y no puedes elegir lo que quieres jugar. Es justo que la gente elija lo que quiere jugar o no. Si la gira es buena para todos, entonces la gente quiere jugar. Pero ahora estamos en la dirección opuesta porque todos persiguen el ránking y así sucesivamente", comentó la jugadora con más títulos y victorias esta temporada.

"Si fuera abierto para todos, entonces sería justo. Si quieres jugar, juegas. Si no quieres jugar, no juegas. Así que creo que hay mucho que mejorar en el circuito, y ya lo dije el año pasado. Honestamente, no tengo mucha energía para luchar y expresar mi opinión, porque no es tan fácil cambiar algo. Siento que gasto energía tratando de hacer algo diferente. Así que solo estoy siguiendo las reglas y tratando de hacer lo mejor de lo que tengo", argumentó.

Rybakina apuntó que en el 5-2 en contra ya no le quedaban "emociones".

Elena Rybakina, tenista kazaja. Robert Prange/Getty Images

"Me limité a hacer lo que tenía que hacer y salió una victoria", dijo. "No siento presión, porque estoy jugando bien. El público nos ve jugar y no sabe lo duro que es ser tenista. Estoy orgullosa de haber dado la vuelta al partido, pero insisto en que se está convirtiendo en algo muy duro física y mentalmente y ahora lo más importante para mí es recuperarme".

La kazaja señaló que no cree que sea bueno quedarse sin emociones durante un partido.

"Creo que es bueno cuando estás siempre con hambre de ganar, cuando realmente quieres hacer lo mejor, pero ya estás en el punto en el que estás tan cansada que dices, 5-2, está bien, si pierdo tendré unos días de vacaciones", reconoció.

"Si quieres ver buena calidad de tenis, si quieres ver a los jugadores tener una carrera larga, no retirarse pronto como hizo Ash (Barty), en mi opinión, sería bueno cambiar algo", reiteró. "Por supuesto el público quiere ver buen tenis, buena calidad, pero para los jugadores no es fácil. No estoy aquí para quejarme. Estoy jugando y ganando mucho dinero, pero yo diría que no es lo mejor cuando estás como sin emociones", agregó.

Rybakina se enfrentará en semifinales a la ganadora del choque entre la vigente campeona, la bielorrusa Aryna Sabalenka, y la rusa Mirra Andreeva.